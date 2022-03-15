Botafogo negocia a contratação do atacante Victor Sá, do Al-Jazira

Após anunciar a chegada de Renzo Saravia, o Botafogo segue no mercado em busca de mais reforços. Com isso, o clube carioca negocia a contratação do atacante Victor Sá, do Al-Jazira, do Emirados Árabes. A negociação gira entre dois milhões e dois e meio milhões de dólares, e o Alvinegro ofereceu um contrato de três temporadas. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal UOL, e confirmada pelo LANCE!.O atleta tem contrato até junho de 2023 com o clube dos Emirados Árabes Unidos. Ao longo da carreira, ele geralmente atua como ponta pelos lados do campo e na última temporada estufou as redes em quatro oportunidades e deu cinco assistências em 28 partidas. Vale lembrar, que no ano passado, ele chegou a ter seu nome ventilado no Flamengo.