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Botafogo negocia a contratação do atacante Victor Sá, do Al-Jazira

A negociação gira entre dois milhões e dois e meio milhões de dólares, e o Alvinegro ofereceu contrato de três anos. Clube anunciou a chegada de Renzo Saravia nesta terça...
LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2022 às 14:59

Publicado em 15 de Março de 2022 às 14:59

Após anunciar a chegada de Renzo Saravia, o Botafogo segue no mercado em busca de mais reforços. Com isso, o clube carioca negocia a contratação do atacante Victor Sá, do Al-Jazira, do Emirados Árabes. A negociação gira entre dois milhões e dois e meio milhões de dólares, e o Alvinegro ofereceu um contrato de três temporadas. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal UOL, e confirmada pelo LANCE!.O atleta tem contrato até junho de 2023 com o clube dos Emirados Árabes Unidos. Ao longo da carreira, ele geralmente atua como ponta pelos lados do campo e na última temporada estufou as redes em quatro oportunidades e deu cinco assistências em 28 partidas. Vale lembrar, que no ano passado, ele chegou a ter seu nome ventilado no Flamengo.
Aos 27 anos, Victor atuou no Mundial de Clubes com a camisa do Al-Jazira. Contudo, o time foi eliminado pelo Al Hilal nas quartas de final. Na decisão, o Chelsea derrotou o Palmeiras e ergueu o troféu. Natural de São José dos Campos (SP), o atacante também teve uma passagem pelo Wolfsburg, da Alemanha, e pelos austríacos: Kapfenberg e Lask.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
Desde que comprou a SAF do Glorioso, Jhon Textor tem se mostrado ativo no mercado e iniciado a reconstrução do elenco. Até o momento, o clube já anunciou as contratações do zagueiro Philipe Sampaio, ex-Guingamp, da França, do meia Lucas Piazon, ex-Braga, de Portugal, e do lateral-direito Renzo Saravia.
Crédito: VictorSádefendeascoresdo Al-JaziraeestánegociandocomoBotafogo (Foto:Divulgação/AlJazira

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