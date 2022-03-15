Botafogo negocia a contratação de Patrick de Paula, do Palmeiras

O Botafogo segue ativo no mercado e está de olho em mais um reforço para o setor de meio de campo. Trata-se do jovem Patrick de Paula, do Palmeiras, que é tratado como uma joia das categorias de base, mas perdeu espaço com Abel Ferreira. A informação foi inicialmente divulgada pela página "Fogostats" e confirmada pelo LANCE!O clube carioca já sinalizou com uma proposta de compra dos direitos econômicos do meio-campista, que gostou do projeto do Alvinegro e a possibilidade de ser protagonista da equipe que será futuramente treinada por Luís Castro.

A proposta está na casa dos 6 milhões de euros (R$ 33,7 milhões) para comprar parte dos direitos econômicos de Patrick - a outra parcela continuaria com o Verdão. Haverá uma reunião nesta quarta-feira entre representantes de Botafogo e Palmeiras com a intenção de ter o aval de Leira Pereira, presidente do Verão, e a negociação ter todos os "sinais verdes".

Cria da Academia, o volante está no clube paulista desde 2016 e encantou a torcida quando fez seus primeiros jogos como profissional na temporada 2020.Por ser promissor, o jovem despertou o interesse do Botafogo, de John Textor, que comprou a SAF e começou a investir na reestruturação do clube.

No último Mundial de Clubes, o atleta não esteve presente na lista do técnico Abel Ferreira, e perdeu espaço sendo pouco aproveitado no Paulista. Ele também não disputou a final da Recopa Sul-Americana em virtude de uma torção no tornozelo esquerdo.

O jogador renovou contrato com o alviverde em fevereiro e o vínculo foi estendido para 2025. A atual multa rescisória do volante para uma transferência para o futebol do exterior é de 100 milhões de euros (na cota atual: R$ 565 milhões).

Desde que comprou a SAF do Glorioso, Jhon Textor tem se mostrado ativo no mercado e iniciado a reconstrução do elenco. Até o momento, o clube já anunciou as contratações do zagueiro Philipe Sampaio, ex-Guingamp, da França, do meia Lucas Piazon, ex-Braga, de Portugal, e do lateral-direito Renzo Saravia.

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O clube carioca também encaminhou a contratação do atacante Victor Sá, que pertence ao Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos. Além dele, também se aproxima de trazer e volta um velho conhecido da torcida: o volante Luís Oyama, do Mirassol, que fez parte do elenco que conquistou a Série B pelo Glorioso.