Botafogo na Premier League? Escudo do time alvinegro aparece em Crystal Palace x Chelsea; entenda

Prestes a ter a sua Sociedade Anônima de Futebol (SAF) adquirida de forma definitiva pelo estadunidense John Textor, o Botafogo já começa a ver a influência do empresário ser refletida fora do Brasil. Neste sábado, em jogo entre Crystal Palace e Chelsea, pelo Campeonato Inglês, o Alvinegro foi divulgado em placas de publicidade do Estádio Selhurst Park.+ Botafogo: Com parte burocrática pela compra da SAF 'presa', John Textor adia vinda ao Brasil

A propaganda em que o escudo do clube carioca apareceu dizia para que torcedores do Crystal Palace fizessem o download de um pacote de filtros com figurinhas do Botafogo para usar nas redes sociais.

A ação foi realizada por John Textor, que está em vias finais de comprar 90% da SAF do Botafogo. O norte-americano também é dono de parte das ações do Crystal Palace.

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A chamada internacionalização da marca deve ser cada vez mais comum daqui em diante para o Botafogo no continente europeu, mas é bem provável do contrário também acontecer por aqui. Além do Crystal Palace, Textor também é acionista do RWD Molenbeek, da segunda divisão belga.

Textor acompanha o jogo in-loco ao lado de Durcesio Mello, presidente do Glorioso, e Eduardo Freeland, novo dirigente das categorias de base do clube de General Severiano. A dupla desembarcou em Londres durante a semana justamente para conhecer a estrutura do Crystal Palace.

A ação de aparecer o aplicativo com o escudo do Botafogo é mais uma tentativa de aproximar o torcedor do Crystal Palace com o Botafogo - algo que já vem acontecendo nas redes sociais desde a compra de John Textor. O fato de ser um jogo grande, contra o Chelsea, também dá maiores proporções para o ato.

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John Textor comprará 90% da SAF do Botafogo, mas o contrato ainda não foi assinado. Mesmo sem de fato estar no comando do clube, o trabalho nos bastidores já começou e a expectativa é que o time carioca em breve tenha um treinador estrangeiro, um pedido do empresário.