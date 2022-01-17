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Botafogo mantém base do time da temporada passada para o início do Campeonato Carioca

Estadual começa para o Alvinegro dia 25, terça-feira, e a equipe comandada por Enderson Moreira vai jogar com poucas caras novas
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LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2022 às 07:00

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 07:00

O Botafogo vai manter a base do time para o início da disputa do Campeonato Carioca, que se inicia dia 25. Ainda sem receber os investimentos de John Textor, o clube tem recursos financeiros limitados para se reforçar. Até agora, o Alvinegro contratou quatro novos jogadores para a temporada de 2022.> John Textor se encanta com festa da torcida do Botafogo pela SAF: ‘Ainda não acredito que isso aconteceu’
Os quatro novos jogadores do Botafogo são: o zagueiro Klaus e o volante Fabinho, que estavam no Ceará, o meia Breno e o atacante Vinicius Lopes, que atuaram pelo Goiás na temporada passada.
O clube procurou manter a base da equipe campeã da Série B de 2021 para a atual temporada. Porém, sem muito recurso, o Botafogo não conseguiu contar com jogadores destaques da campanha como Rafael Navarro, Marco Antonio, Oyama, Warley e Pedro Castro.
Por outro lado, o clube conseguiu a renovação do goleiro Gatito Fernández, dos laterais Daniel Borges, Carlinhos e Hugo, e do meia Kayque. Além deles, o volante Barreto está muito próximo de permanecer na equipe de Enderson Moreira para 2022.
> Confira os jogos do Campeonato Carioca
Com o investimento inicial de R$ 50 milhões de John Textor, o Botafogo já planejou o que vai fazer com essa quantia. O clube deseja pagar as contas e investir no futebol. Sendo assim, Elkeson e Rafael Carioca são atletas que entraram na mira do Alvinegro, mas a negociação promete ser difícil.
O Botafogo tem seu primeiro compromisso na temporada no dia 25, terça-feira, pela estreia do Campeonato Carioca. A equipe vai enfrentar o Boavista. Dessa forma, o time base comandado por Enderson Moreira para o estadual conta com: Gatito; Rafael, Joel Carli, Kanu e Carlinhos; Fabinho, Breno e Chay; Vinicius Lopes, Diego Gonçalves e Matheus Nascimento.
Crédito: BotafogoestreianoCariocanodia25dejaneiro(Foto:VítorSilva/Botafogo

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