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Botafogo manda forças a Caio Ribeiro na luta contra o câncer: 'Todos juntos em boas energias'

Após vitória sobre o Remo, pela Série B do Brasileirão, clube pronunciou e enviou boas vibrações ao ex-atacante, que anunciou estar lutando contra o câncer...
LanceNet

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Publicado em 

05 set 2021 às 00:04

Publicado em 05 de Setembro de 2021 às 00:04

Crédito: Reprodução / TV Globo
O Botafogo foi mais um time a mandar boas vibrações a Caio Ribeiro, que anunciou durante a semana que está no tratamento de um câncer. O clube de General Severiano compartilhou uma mensagem nas redes sociais na noite deste sábado, após a vitória sobre o Remo pela Série B do Brasileirão.
+ Vem aí? Botafogo oficializa proposta por Rafael e aguarda resposta
Caio Ribeiro jogou no Botafogo em 2004 e 2005. O Alvinegro, inclusive, foi o último clube da carreira do ex-atacante como jogador profissional, que, na época, resolveu pendurar as chuteiras por conta das lesões. - Em meio à vitória de hoje, queríamos desejar força e uma breve recuperação para o Caio Ribeiro, comentarista e ex-jogador do Fogão, que está em tratamento de um câncer. Todos juntos em boas energias - escreveu o Botafogo.
O atual comentarista dos Canais Globo anunciou, por meio do seu Instagram, que o tratamento está correndo de forma positiva e que as chances de cura são "acima de 90%".

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