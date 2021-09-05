Botafogo manda forças a Caio Ribeiro na luta contra o câncer: 'Todos juntos em boas energias'

Crédito: Reprodução / TV Globo

O Botafogo foi mais um time a mandar boas vibrações a Caio Ribeiro, que anunciou durante a semana que está no tratamento de um câncer. O clube de General Severiano compartilhou uma mensagem nas redes sociais na noite deste sábado, após a vitória sobre o Remo pela Série B do Brasileirão.

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Caio Ribeiro jogou no Botafogo em 2004 e 2005. O Alvinegro, inclusive, foi o último clube da carreira do ex-atacante como jogador profissional, que, na época, resolveu pendurar as chuteiras por conta das lesões. - Em meio à vitória de hoje, queríamos desejar força e uma breve recuperação para o Caio Ribeiro, comentarista e ex-jogador do Fogão, que está em tratamento de um câncer. Todos juntos em boas energias - escreveu o Botafogo.