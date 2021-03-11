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Botafogo manda camisa de presente para Renata Silveira, primeira narradora da Globo

Renata chegou ao Grupo Globo em dezembro de 2020, mas, como contraiu Covid-19, o planejamento atrasou...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 22:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2021 às 22:46
Crédito: Reprodução/SporTV
O jogo entre Botafogo e Moto Club, do Maranhão, é importante para ambos os times, mas também é especial para Renata Silveira, a narradora da partida. Isso se deve pelo fato de Renata ser a primeira narradora do Grupo Globo, que estreou justamente nesse confronto. O Alvinegro Carioca se atentou ao fato e mandou de presente uma camisa à Renata, exibida no pré jogo.Presidente do Botafogo se reúne com Defensor Público Geral do Estado do RioCONFIRA A CARTA ENVIADA DO BOTAFOGO À RENATA
"Renata,
Ficamos muito contentes com a notícia de que, pela primeira vez na história, um jogo do Botafogo será narrado por uma mulher no Grupo Globo
Certamente, um momento representativo e que vem para inspirar muitas outras a seguirem seus passos
Receba a nossa camisa mais tradicional como sinal de respeito e admiração pelo seu trabalho
Boa sorte nessa nova jornada que se inicia
Muito sucesso"Renata chegou ao Grupo Globo em dezembro de 2020, mas, como contraiu Covid-19, o planejamento atrasou. A primeira participação dela no Sportv aconteceu na última segunda-feira, quando participou do programa "Bem Amigos"
- Acabou que deu tudo certo, 8 de março (Dia Internacional da Mulher), e eu fazendo a minha estreia aqui no SporTV através do Bem, Amigos. Já era para ter começado, mas eu tive Covid em janeiro e acabou que atrasou tudo. Eu comecei a gravar alguns pilotos e me preparar agora em fevereiro, mas deu tudo certo. Como você falou, talento não tem gênero, e estou aqui também para provar isso, que as mulheres podem também narrar futebol.

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