Botafogo manda camisa de presente para Renata Silveira, primeira narradora da Globo

Crédito: Reprodução/SporTV

O jogo entre Botafogo e Moto Club, do Maranhão, é importante para ambos os times, mas também é especial para Renata Silveira, a narradora da partida. Isso se deve pelo fato de Renata ser a primeira narradora do Grupo Globo, que estreou justamente nesse confronto. O Alvinegro Carioca se atentou ao fato e mandou de presente uma camisa à Renata, exibida no pré jogo.Presidente do Botafogo se reúne com Defensor Público Geral do Estado do RioCONFIRA A CARTA ENVIADA DO BOTAFOGO À RENATA

"Renata,

Ficamos muito contentes com a notícia de que, pela primeira vez na história, um jogo do Botafogo será narrado por uma mulher no Grupo Globo

Certamente, um momento representativo e que vem para inspirar muitas outras a seguirem seus passos

Receba a nossa camisa mais tradicional como sinal de respeito e admiração pelo seu trabalho

Boa sorte nessa nova jornada que se inicia

Muito sucesso"Renata chegou ao Grupo Globo em dezembro de 2020, mas, como contraiu Covid-19, o planejamento atrasou. A primeira participação dela no Sportv aconteceu na última segunda-feira, quando participou do programa "Bem Amigos"