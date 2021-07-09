Botafogo: Luís Oyama sente problema muscular e não joga contra o Cruzeiro

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo terá uma sentida ausência para enfrentar o Cruzeiro. Luís Oyama sentiu um incômodo muscular e está fora da partida deste sábado, no Estádio Nilton Santos, pela 11ª rodada da Série B do Brasileirão.

O meio-campista sentiu um problema muscular durante os treinamentos e, como uma forma de não agravar uma possível lesão, o Botafogo resolveu não colocá-lo em campo.

Luís Oyama vinha sendo titular absoluto do treinador Marcelo Chamusca. Desde que chegou, junto ao Mirassol, assumiu uma vaga na escalação e chegou até mesmo a ser elogiado publicamente pelo técnico.