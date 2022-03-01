Botafogo lida no início de março com expectativa pela SAF e busca por voltar a engrenar no Carioca

Março traz um início de muita expectativa para o Botafogo. Além do compasso de espera pela transição para o formato de SAF, o Alvinegro tem nestes primeiros dias um período sem jogos no qual tenta se ajustar e cravar sua permanência nas semifinais do Campeonato Estadual. Os próximos dias ganham contornos decisivos quanto à mudança de gestão. Após alguns avanços nos trâmites burocráticos, há esperança de que John Textor passe a responder pelo Alvinegro já nos próximos dias.

Já na equipe comandada pelo interino Lúcio Flávio, o desafio é de recolher os cacos depois de duas derrotas significativas. No intervalo de poucos dias, o Botafogo amargou um revés por 3 a 1 para o Flamengo e outro por 5 a 3 para a Portuguesa.

A instabilidade defensiva e os erros primários nas partidas trouxeram um sinal de alerta para este mês. Embora siga na quarta colocação, com 16 pontos, o Alvinegro já começa a ver no retrovisor adversários se aproximarem justamente em seu momento mais crítico. A Lusinha e o Madureira estão com 11 pontos e um tropeço botafoguense contra Nova Iguaçu e Audax pode ser fatal.

O Botafogo, que no início da Taça Guanabara chegou a ser líder, agora vê as partidas contra o Volta Redonda, no dia 7, e o Audax, no dia 13, renderem uma preocupação nesta reta final. Mesmo assim, o interino Lúcio Flávio garante.

- Temos a semana para nos prepararmos. Depende de nós, dos nossos esforços, procuraremos virar a página de um jogo como foi este, que a gente sabe que não foi bom - afirmou, após a equipe ter sofrido a derrota por 5 a 3 para a Portuguesa.

A hora é de rearranjar a casa e mostrar que há caminhos para a equipe progredir. Por mais que haja a esperança da SAF a longo prazo, também há necessidade de trabalhar com vigor e consolidar o Alvinegro no curto prazo.