Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Botafogo leva virada, perde para o Avaí em casa e cai para a 3ª posição na Série B
futebol

Botafogo leva virada, perde para o Avaí em casa e cai para a 3ª posição na Série B

No Nilton Santos, Alvinegro volta a jogar mal, conta com erros defensivos e é superado pelo Avaí, que assume a vice-liderança da competição nacional...

Publicado em 02 de Outubro de 2021 às 20:54

LanceNet

No jogo direto pelo G4 da Série B, melhor para o Avaí. O Leão da Ilha superou o melhor mandante e derrotou, na noite deste sábado, o Botafogo por 2 a 1 no Estádio Nilton Santos, em duelo válido pela 28ª rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. De virada, Jean Cléber e Bruno Silva fizeram para o time catarinense, enquanto Diego Gonçalves abriu o placar para o Alvinegro. O Avaí ultrapassou justamente o Botafogo com a vitória. O Leão, agora, tem 49 pontos e é o novo vice-líder da Série B. O Botafogo ficou com 48 e caiu para a 3ª colocação.
O Botafogo volta a jogar já na próxima sexta-feira, contra o CRB no Estádio Nilton Santos, às 19h, em mais uma partida decisiva pelo G4 da Série B. O Avaí retorna aos gramados já nesta terça-feira, dia 5, para medir forças com a Ponte Preta, às 19h, na Ressacada.
OUTRO RITMONão demorou praticamente nada para o segundo tempo superar o primeiro no que diz respeito a gols. Logo aos três minutos, Chay cobrou escanteio na primeira trave e Diego Gonçalves subiu mais alto que os defensores para abrir o placar.
EMPATE NA HORA CERTAO gol fez o Botafogo crescer no jogo. O Alvinegro teve, pelo menos, mais uma chance clara de aumentar o placar, mas sofreu um castigo. O Avaí empatou em um cruzamento que parecia despretensioso de Jean Cléber, mas Gilvan errou o corte, a bola atravessou toda a área do Alvinegro e morreu no fundo das redes.
VIRA, VIROU!O gol sofrido fez o Botafogo cair de produção. O Avaí cresceu na partida e passou a ocupar mais e mais o campo de ataque. A pressão, uma hora, acabou se fazendo presente: após rebatida da defesa, Bruno Silva recebeu com liberdade na entrada de área e, de primeira, sacramentou a virada.
FICHA TÉCNICABOTAFOGO 1 X 2 AVAÍ
Data e horário: 02/10/2021, às 19hLocal: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)Assistentes: Cristhian Passos Sorence (GO) e Tiago Gomes da Silva (GO)VAR: Vinícius Furlan (SP)Gramado: Bom​Cartões amarelos: Barreto (BOT)​Cartões vermelhos: não houve
Gols: Diego Gonçalves (1-0, 3'/2ºT); Jean Cléber (1-1, 16'/2ºT); Bruno Silva (1-2, 34'/2ºT)
BOTAFOGO: Diego Loureiro; Daniel Borges (Ênio 38'/2ºT), Carli, Gilvan, Carlinhos; Luís Oyama, Barreto; Marco Antônio (Rafael 25'/2ºT), Chay, Diego Gonçalves (Warley 25'/2ºT); Rafael Navarro. Técnico: Enderson Moreira.
AVAÍ: Glédson; Edílson, Alemão, Betão, Diego Renan; Bruno Silva, Lourenço (Valdívia 30'/2ºT), Jean Cléber (Wesley 37'/2ºT); Copete (Renato 37'/2ºT), Jonathan (Rômulo 11'/2ºT), Vinícius Leite (Jadson 30'/2ºT). Técnico: Claudinei Oliveira.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados