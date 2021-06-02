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Botafogo leva gol no fim, empata com o São José e perde chance de disparar contra o Z4 do BR Feminino

Alvinegro vencia a partida até os 41 minutos do segundo tempo, quando levou gol; com resultado, equipe continua ameaçada de rebaixamento...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2021 às 17:19

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 17:19

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo viu o que seria uma importante vitória escapar nos últimos minutos. Na tarde desta quarta-feira, o Alvinegro empatou com o São José por 1 a 1 no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1. Mylena e Bea marcaram os gols do duelo.
O Alvinegro vencia a partida até os 41 minutos do segundo tempo, quando levou o gol de empate. Com este resultado, ambas as equipes chegaram a nove pontos na classificação - o Botafogo fica à frente na tabela pelo saldo de gols, em 12º, com o rival vindo logo atrás.
Desta forma, a equipe comandada por Gláucio Carvalho perdeu uma chance de disparar na disputa contra o rebaixamento. Vale lembrar que, no torneio de 16 equipes, as quatro últimas caem para a Série A2. O Botafogo poderia dormir na 10ª posição caso vencesse.
Apertado na luta contra o rebaixamento, o Botafogo volta aos gramados no próximo sábado para o clássico contra o Flamengo, às 15h, na Gávea. O São José joga no mesmo horário, mas no domingo, diante do Internacional, no Estádio Martins Pereira.

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