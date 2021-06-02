Botafogo leva gol no fim, empata com o São José e perde chance de disparar contra o Z4 do BR Feminino

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo viu o que seria uma importante vitória escapar nos últimos minutos. Na tarde desta quarta-feira, o Alvinegro empatou com o São José por 1 a 1 no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1. Mylena e Bea marcaram os gols do duelo.

O Alvinegro vencia a partida até os 41 minutos do segundo tempo, quando levou o gol de empate. Com este resultado, ambas as equipes chegaram a nove pontos na classificação - o Botafogo fica à frente na tabela pelo saldo de gols, em 12º, com o rival vindo logo atrás.

Desta forma, a equipe comandada por Gláucio Carvalho perdeu uma chance de disparar na disputa contra o rebaixamento. Vale lembrar que, no torneio de 16 equipes, as quatro últimas caem para a Série A2. O Botafogo poderia dormir na 10ª posição caso vencesse.