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Botafogo leiloará camisas usadas contra o Vitória; lucro irá para projeto que acolhe pessoas LGBTQIA+

A braçadeira de capitão foi pintada nas cores do arco-íris e irão a leilão. O clube também revelou que todas as camisas serão autografadas...

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 18:59

LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2021 às 18:59
Crédito: Divulgação/Botafogo
Na noite desta quarta-feira, o Botafogo anunciou que a braçadeira de capitão e as camisas usadas na partida contra o Vitória, válida pela oitava rodada da Série B, serão leiloadas. No centro do uniforme usado pelos jogadores está a frase "#AmorÉAmor", além disso, a braçadeira está pintada nas cores do arco-íris.
> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do Botafogo
O clube também revelou que todas as camisas serão autografadas e o lucro será revertido para o projeto Casa 1, que acolhe pessoas LGBTQIA+. Clique aqui e participe!VEJA A PUBLICAÇÃO DO BOTAFOGO
Mais uma ação G-L-O-R-I-O-S-A da nossa parceria com a Centrum. Quer guardar para sempre essa camisa e braçadeira de capitão históricas usada pelo Fogão no jogo contra o Vitória? Entre no site da MatchWornShirt e participe do leilão que já está rolando por lá.
Todas as camisas serão autografadas e o lucro dos lances será revertido para o projeto Casa 1, que acolhe pessoas #LGBT+ Coração laranjaCoração amareloCoração azulCoração verdeCoração roxo
#AmorÉAmor
Link: http://Matchwornshirt.com/club/botafogo
> Veja a tabela da Série B

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