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Botafogo: Lecaros volta a treinar e deve enfrentar o Flamengo

Peruano participou da atividade desta sexta-feira sem limitações e não será problema para clássico do Campeonato Brasileiro, na reestreia de Eduardo Barroca no Alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

27 nov 2020 às 13:50

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 13:50

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Em uma sexta-feira turbulenta, o Botafogo teve um motivo positivo. Alexander Lecaros voltou a treinar e está liberado para retornar aos gramados. Como o Alvinegro terá praticamente uma semana livre, o peruano tem tempo de sobra para recuperar o ritmo com bola e, desta forma, será opção para a partida contra o Flamengo, no dia 5 de dezembro, pelo Campeonato Brasileiro.
O peruano havia sofrido uma lesão ligamentar no tornozelo no empate em 2 a 2 com o Ceará, no fim de outubro. O atacante mostrou uma recuperação mais rápida que o esperado e tem o retorno esperado para um mês depois após o problema físico.
Alexander Lecaros havia iniciado o processo de transição na última semana, realizando atividades leves e com bola em separado do elenco no campo anexo do Estádio Nilton Santos.
Nesta sexta-feira, o camisa 22 participou da atividade comandada por Lúcio Flávio sem limitações, participando dos trabalhos de pressão e passes em espaço reduzido. Ele será opção para Eduardo Barroca, treinador que chegará no clube a partir deste sábado.

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