Botafogo: Lecaros volta a treinar e deve enfrentar o Flamengo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Em uma sexta-feira turbulenta, o Botafogo teve um motivo positivo. Alexander Lecaros voltou a treinar e está liberado para retornar aos gramados. Como o Alvinegro terá praticamente uma semana livre, o peruano tem tempo de sobra para recuperar o ritmo com bola e, desta forma, será opção para a partida contra o Flamengo, no dia 5 de dezembro, pelo Campeonato Brasileiro.

O peruano havia sofrido uma lesão ligamentar no tornozelo no empate em 2 a 2 com o Ceará, no fim de outubro. O atacante mostrou uma recuperação mais rápida que o esperado e tem o retorno esperado para um mês depois após o problema físico.

Alexander Lecaros havia iniciado o processo de transição na última semana, realizando atividades leves e com bola em separado do elenco no campo anexo do Estádio Nilton Santos.