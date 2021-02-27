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Botafogo lança plataforma própria de pay-per-view para jogos do Campeonato Carioca

O pacote com os 60 jogos custará R$ 129,90 (em até 4x de R$32,48) e o jogo avulso R$ 59,90...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 16:13

LanceNet

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Publicado em 

27 fev 2021 às 16:13
Crédito: Reprodução Site Botafogo
Na tarde deste sábado, o Botafogo anunciou oficialmente que, pela primeira vez na história, terá uma plataforma própria para o pay-per-view do Campeonato Carioca. Em nota, o clube explicou que a BotafogoTV.com.br está comercializando a exibição de todos os jogos do Glorioso com um conteúdo exclusivo, "narração alvinegra" e uma "densa produção" de material de entretenimento (bastidores) antes, durante e após as partidas da competição.+ Botafogo apresenta novo terceiro uniforme para a temporada 2021- A venda e a transmissão na BotafogoTV vão marcar uma nova etapa na relação do Clube com o seu torcedor. Entre as opções disponíveis no mercado, certamente essa plataforma própria é a mais vantajosa para o Botafogo em termos de geração de receitas e na estratégia do departamento de marketing de aproximação com o botafoguense. Vamos oferecer um conteúdo de muita qualidade e contamos com a adesão maciça da torcida — destacou Durcesio Mello, presidente do Botafogo.O pacote com os 60 jogos custará R$ 129,90 (em até 4x de R$32,48) e o jogo avulso R$ 59,90. Os sócios Sou Botafogo que comprarem um dos pacotes da plataforma ganharão o desconto de R$ 20,00 nos diversos produtos da parceria Kappa e Botafogo como uniformes antigos ou na nova camisa branca lançada recentemente.
Efetuada a compra no site "BotafogoTV.com.br", os sócios Sou Botafogo receberão, em até sete dias um e-mail com todas as instruções sobre como usufruir do desconto no site da parceira FutFanatics, segundo informa o clube.A empresa contratada para desenvolver a plataforma é a TV NSports. A definição foi feita em conjunto com Fluminense e Vasco.
- Abriu-se concorrência com os principais players do mercado de streaming, em negociação a seis mãos, considerando as melhores bases comerciais e capacidade técnica. Com a força das três instituições, foram alcançadas as condições mais favoráveis para todos. - diz um trecho da nota.CONFIRA A NOTA DIVULGADA PELO BOTAFOGO
Com todo o charme que lhe é peculiar, o Campeonato Carioca começa na próxima semana com mudanças no seu formato de transmissão. Entre as novidades, uma delas é especial. O Botafogo, pela primeira vez na história, terá uma plataforma própria para o pay-per-view da competição. A BotafogoTV.com.br está comercializando a exibição de todos os jogos do Glorioso com um conteúdo exclusivo, narração alvinegra e uma densa produção de material de entretenimento (bastidores) antes, durante e após as partidas do Clube. Os pacotes já estão disponíveis para compra. Os melhores 60 jogos do campeonato, incluindo todos os do Botafogo, clássicos, confrontos decisivos e partidas dos grandes rivais serão veiculados na plataforma.
— A venda e a transmissão na BotafogoTV vão marcar uma nova etapa na relação do Clube com o seu torcedor. Entre as opções disponíveis no mercado, certamente essa plataforma própria é a mais vantajosa para o Botafogo em termos de geração de receitas e na estratégia do departamento de marketing de aproximação com o botafoguense. Vamos oferecer um conteúdo de muita qualidade e contamos com a adesão maciça da torcida — destacou o Presidente Durcesio Mello.
ACESSE AGORA MESMO E ADQUIRA O SEU PACOTE: www.BotafogoTV.com.br
O pacote com os 60 jogos custará R$ 129,90 (em até 4x de R$32,48) e o jogo avulso R$ 59,90. Além da transmissão, o conteúdo exclusivo da BotafogoTV incluirá entrevistas, imagens inéditas de bastidores, resenhas, debates, interatividade digital e muito mais. A venda está liberada apenas em território nacional.
Os sócios Sou Botafogo que comprarem um dos pacotes da plataforma ganharão o desconto de R$ 20,00 nos diversos produtos da parceria Kappa e Botafogo, sejam eles uniformes antigos ou na nova camisa branca lançada recentemente. Após efetuarem a compra no site BotafogoTV.com.br, os sócios Sou Botafogo receberão, em até 7 dias, um e-mail com todas as instruções sobre como usufruir do desconto no site da parceira FutFanatics.
O Botafogo contratou os serviços da TV NSports para o desenvolvimento da plataforma. A definição desta empresa se deu de forma conjunta com Fluminense e Vasco. Abriu-se concorrência com os principais players do mercado de streaming, em negociação a seis mãos, considerando as melhores bases comerciais e capacidade técnica. Com a força das três instituições, foram alcançadas as condições mais favoráveis para todos. O gesto de parceria entre os clubes reforça os laços institucionais e mostra a importância da união dos clubes em prol do futebol carioca.
Alvinegros, tricolores e cruzmaltinos, bem como todos os torcedores dos demais clubes interessados, terão no serviço em parceria com a TV NSports uma excelente plataforma para curtir as emoções do campeonato mais charmoso do país através do pay-per-view.
Sobre a TV NSports
Fundada em 2018 com a missão de democratizar as transmissões esportivas no Brasil, a TV NSports é uma das maiores plataformas de streaming do país e atende atualmente mais de 20 entidades esportivas nacionais.
Foi pioneira na montagem de canais customizados para confederações, federações e clubes, já tendo transmitido mais de 1.700 eventos ao vivo e exclusivos.
Possui grande experiência em canais com vendas de pacotes pay-per-view, em eventos como o Campeonato Catarinense de Futebol, a Superliga de Vôlei e a Liga Nacional de Futsal.
Mais recentemente foi a plataforma escolhida pelo COB para montar o Canal Olimpico do Brasil em um projeto único e inovador entre os comitês olímpicos do mundo.
Assessoria de Imprensa

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