Botafogo lança plataforma digital com conteúdos exclusivos

Crédito: Torcedor terá acesso a web-série e a um e-book (Divulgação/BFR

Em mais uma ação de marketing lançada durante a paralisação imposta pela pandemia, o Botafogo anunciou, nesta sexta-feira, a criação de uma plataforma digital com conteúdos exclusivos: a E-Botafogo.

Para ter acesso a uma web-série sobre jogos marcantes da história do Glorioso e a um E-book sobre a conquista da Copa Conmebol de 1993, o torcedor deverá pagar três parcelas de R$10 ou o valor promocional de R$24,99 para sócios. Uma torcida que sempre chega junto! Nas Maiores Decisões, vocês estão presentes. Neste ano, vocês fazem a diferença em casa!

Conheça o E-Botafogo, produto digital que oferece acesso a uma inovadora web-série e conteúdos exclusivos. #MaiorDecisãoBFRhttps://t.co/3oqvfyo3Ht pic.twitter.com/FzUqipny2S— Botafogo F.R. (de ?) (@Botafogo) June 12, 2020 E MAIS:Botafogo assina contrato profissional com Matheus NascimentoMaracanã 70 anos: Saiba as maiores goleadas da história do estádioBotafogo equipa Estádio Nilton Santos para luta contra a COVID-19Botafogo terá tunel de bio-descontaminação contra COVID-19Confira a íntegra do anúncio:

"Uma torcida que sempre chega junto! Nas Maiores Decisões, vocês sempre estiveram presentes. Neste ano, vocês fazem a diferença em casa! O clube lança nesta sexta-feira o E-Botafogo, a mais nova plataforma digital, com conteúdos exclusivos.

Conheça o E-Botafogo, um produto digital que oferece acesso a uma inovadora web-série gravada remotamente sobre os grandes jogos da história do Glorioso, a conteúdos diferenciados e ao E-book "1993 – a Estrela Solitária brilha na América".

O E-Botafogo tem valores simbólicos de 3 x R$ 10, com descontos para sócios, que receberão link para compra no valor total de R$ 24,99.

Faça parte da Maior Decisão de 2020, acesse: ebotafogo.com.br