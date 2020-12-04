Botafogo lança operadora de telefonia móvel com cobertura 4G

Crédito: Reprodução/Botafogo

O Botafogo lançou um produto que vai além do campo de bola. Em parceria com a Dry Company, uma empresa de telecomunicações, o Alvinegro lançou a "Botafogo Celular", um plano de telefonia móvel com cobertura de internet e ligações por todo o país.

São quatro planos disponíveis, que variam de R$ 25 a R$ 75 mensais de acordo com o pacote de dados em gigas e os minutos disponíveis para ligações. Os pacotes podem ser adquiridos em www.botafogocelular.com.br.

- A chegada do Botafogo ao time da Dry, como uma das MVNOs lançadas neste ano, fortalece ainda mais este segmento que pretende oferecer serviços competitivos e personalizados de dados e voz. O chip "Botafogo Celular" reúne vantagens e benefícios que devem aquecer o mercado de telefonia, provando que é possível ter um produto de qualidade com preços justos - comemorou Tatiane Perez, CEO da Dry Company.