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Botafogo lança operadora de telefonia móvel com cobertura 4G

Alvinegro, em parceria com a empresa Dry Company, tem quatro planos de celular com planos de internet e minutos de telefone...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2020 às 14:18

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 14:18

Crédito: Reprodução/Botafogo
O Botafogo lançou um produto que vai além do campo de bola. Em parceria com a Dry Company, uma empresa de telecomunicações, o Alvinegro lançou a "Botafogo Celular", um plano de telefonia móvel com cobertura de internet e ligações por todo o país.
São quatro planos disponíveis, que variam de R$ 25 a R$ 75 mensais de acordo com o pacote de dados em gigas e os minutos disponíveis para ligações. Os pacotes podem ser adquiridos em www.botafogocelular.com.br.
- A chegada do Botafogo ao time da Dry, como uma das MVNOs lançadas neste ano, fortalece ainda mais este segmento que pretende oferecer serviços competitivos e personalizados de dados e voz. O chip "Botafogo Celular" reúne vantagens e benefícios que devem aquecer o mercado de telefonia, provando que é possível ter um produto de qualidade com preços justos - comemorou Tatiane Perez, CEO da Dry Company.
- Em parceria com a Dry Company, hoje apresentamos a Botafogo Celular e oferecemos mais um serviço à nossa torcida. É um projeto inovador e que vem pra ficar, dada a evolução constante do mercado de telefonia móvel no Brasil - ressaltou Ricardo Rotenberg, vice-presidente Comercial e Marketing do Botafogo.

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