Botafogo lança nova linha retrô e camisas esgotam em duas horas

O Botafogo anunciou três novos modelos de uniforme retrô nesta quinta-feira. Os uniformes são homenagens aos times de 1942, 1962 e 1995. O clube fechou parceria com a "Retrô Mania" para produzir as camisas.+ O método Luís Castro: técnico do Botafogo 'dá as caras' e coloca posse, pressão e intensidade em pauta

As roupas se esgotaram em menos de duas horas após terem sido colocadas à venda no site oficial do Botafogo. Com preço de R$ 179,90, os uniformes foram sucesso entre a torcida.

Philipe Sampaio, Lucas Piazon e Chay foram escolhidos como modelos para a campanha. Os uniformes representam, respectivamente, o ano da fusão do Botafogo, o time formado por Garrincha, Nilton Santos, Zagallo e Didi e o segundo título do Campeonato Brasileiro.