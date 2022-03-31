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futebol

Botafogo lança nova linha retrô e camisas esgotam em duas horas

Botafogo lança linha especial em homenagem aos modelos de 1942, 1962 e 1995; uniformes ficam pouco tempo na loja oficial do clube na internet...
LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2022 às 20:04

Publicado em 31 de Março de 2022 às 20:04

O Botafogo anunciou três novos modelos de uniforme retrô nesta quinta-feira. Os uniformes são homenagens aos times de 1942, 1962 e 1995. O clube fechou parceria com a "Retrô Mania" para produzir as camisas.+ O método Luís Castro: técnico do Botafogo 'dá as caras' e coloca posse, pressão e intensidade em pauta
As roupas se esgotaram em menos de duas horas após terem sido colocadas à venda no site oficial do Botafogo. Com preço de R$ 179,90, os uniformes foram sucesso entre a torcida.
Philipe Sampaio, Lucas Piazon e Chay foram escolhidos como modelos para a campanha. Os uniformes representam, respectivamente, o ano da fusão do Botafogo, o time formado por Garrincha, Nilton Santos, Zagallo e Didi e o segundo título do Campeonato Brasileiro.
Crédito: NovascamisasretrôdoBotafogo(Foto:Divulgação/Botafogo

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