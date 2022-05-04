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futebol

Botafogo: Kanu treina com o grupo e aumenta chances de voltar contra o Flamengo

Zagueiro faz primeira atividade ao lado dos companheiros na semana e, após lesão na coxa, pode virar opção para Luís Castro em clássico no Brasileirão...

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 19:50

LanceNet

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Publicado em 

04 mai 2022 às 19:50
O Botafogo pode contar com um importante 'reforço' contra o Flamengo, no próximo domingo, pelo Brasileirão. Kanu treinou com o grupo na tarde desta quarta-feira, no Espaço Lonier. As chances do zagueiro, então lesionado, de jogar o clássico aumentaram. + Quem sabe mais? Jornalista desafia Daniel Borges em quiz sobre o Botafogo; assista!
O camisa 4 sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda no empate em 1 a 1 com o Atlético-GO, no dia 22 de abril, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Kanu, vale lembrar, acabou de deixar a transição e perdeu os últimos dias de treinamento. Portanto, o zagueiro ainda não está no nível físico ideal. A participação no clássico não é garantida e depende da resposta do atleta nas próximas atividades.
As opções disponíveis para Luís Castro no setor são Victor Cuesta, Joel Carli, Klaus e os jovens Lucas Mezenga e Kawan. Philipe Sampaio teve uma lesão do ligamento colateral medial do joelho direito.
Crédito: KanuemaçãopeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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