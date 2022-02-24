Botafogo: John Textor retorna aos EUA com contrato definitivo da SAF por detalhes burocráticos

A visita de John Textor ao Rio de Janeiro durou menos dois dias, mas foi produtiva. O norte-americano deixou o Brasil ainda com a bola rolando em Botafogo x Flamengo, pelo Campeonato Carioca, para retornar aos Estados Unidos. Por aqui, deixou o contrato definitivo da compra da SAF encaminhado e perto de ser concretizado.+ Gesto do símbolo de dinheiro, selfies e camisa de torcida: John Textor rouba a cena em jogo do Botafogo

Textor colocou os últimos "pingos nos is" e, junto com as pessoas envolvendo o processo, chegou a uma conclusão sobre a compra da SAF. A questão é que ele não pode assinar o vínculo sem que antes os atuais ativos que estão no Botafogo de Futebol de Regatas sejam transferidos ao novo CNPJ.

Portanto, a coisa agora passa muito por questões burocráticas e que envolvem cartório. Atletas, funcionários, patrocínios e colaboradores serão "transferidos" de empresa - sairão do BFR e irão ao BFR-SAF. Quando todos estiverem dentro do novo CNPJ, aí sim Textor poderá assinar. O norte-americano não precisa estar no Brasil para tal - a assinatura ocorrerá de forma digital.

Esses processos duram, em média, dois dias úteis para serem concluídos - como o 'Ge' publicou primeiramente. Ou seja, a assinatura ocorreria na sexta-feira. Como se trata, literalmente, de uma passagem de todos os ativos de uma empresa para outra, pode ser que a assinatura fique para depois do feriado de Carnaval caso essa parte burocrática demore.

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John Textor retornou ao Estados Unidos com pressa porque já tem um compromisso. O FC Florida, time que o executivo é dono, joga a final de um campeonato de base nesta quinta-feira. O norte-americano considerou a visita ao Brasil como positiva.

A parte mais complicada das questões envolvendo a compra da SAF já passou. É questão de tempo para que o contrato seja assinado. John Textor já toma decisões importantes e que vão impactar o futuro do Botafogo.