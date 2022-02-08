Botafogo joga mal, mas Matheus Nascimento brilha com golaços e garante vitória sobre o Nova Iguaçu

O Botafogo não fez uma boa partida diante do Nova Iguaçu, nesta segunda, mas a apresentação ficará em segundo plano devido à atuação de Matheus Nascimento. Com dois golaços, ambos na segunda etapa e um de letra, o atacante de 17 anos decidiu a partida e garantiu o 2 a 0, no Estádio Nilton Santos, que levou o time de Enderson Moreira à liderança da Taça Guanabara. Agora, Enderson Moreira inicia a preparação para o primeiro clássico do Botafogo no ano. Na quinta, no Nilton Santos, o Botafogo encara o Fluminense, às 20h. O Nova Iguaçu, lanterna do Estadual, enfrenta o Boavista, no Laranjão, às 15h30. Veja a classificação completa e as próximas rodadas do Carioca aqui! BOTAFOGO DEVENDO DEMAIS!

A atuação do Botafogo no primeiro tempo não teve nenhum destaque positivo. A presença de Raí entre os titulares foi a novidade para a partida, mas o jovem, assim como os demais atletas do meio de campo, não deram o volume de jogo necessário à equipe, que viu o Nova Iguaçu tomar conta da posse de bola e, principalmente pelo lado direito de ataque, criar as principais oportunidades.

O lateral Jonathan, algumas vezes, viu o seu setor ser atacado por mais de um adversário. As finalizações de Luã e Samuel, contudo, não foram boas, e Gatito, quando exigido fez as defesas necessárias. Antes do intervalo, o Botafogo só trabalhou em finalização de fora da área de Matheus Nascimento, que, isolado, teve que se virar contra todo o sistema defensivo rival - sem sucesso até então.MATHEUS NASCIMENTO BRILHA E DESENCANTA!

Apesar do desempenho ruim, o Botafogo voltou do intervalo sem mudanças. Como o cenário seguiu o mesmo, Enderson Moreira fez duas trocas aos 15 minutos: Erison e Luiz Fernando nos lugares de Fabinho e Ronald, que não foram bem. A resposta foi imediata, com o Alvinegro arrumando um escanteio em sua primeira jogada. Na sequência, Jonathan recebeu pela esquerda e, observando a a movimentação de Matheus Nascimento dentro da área, tocou.

Na primeira bola que recebeu em condições boas, o camisa 90 fez o pivô, girou em cima da marcação e finalizou forte: 1 a 0 para o Botafogo, aos 17. O gol - o primeiro de Matheus em 2022 - já seria um prêmio para o atacante que se entregou na parte defensiva e ofensiva, mas a coroação ainda estava por vir.

Aos 32, Daniel Borges avançou pela direita e fez o cruzamento rasteiro. Antecipando-se à marcação, Matheus Nascimento tocou e, de letra, fez um golaço, dando números finais à partida. Após a pintura, foi substituído e recebeu os devidos aplausos da torcida alvinegra, que vibrou com a vitória, apesar do time não ter conseguido controlar o jogo mesmo com a vantagem..FICHA TÉCNICABOTAFOGO 2x0 NOVA IGUAÇU

Data-Hora: 7 de fevereiro de 2022, às 20hEstádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Tarciso Pinheiro CaetanoAssistentes: Thiago Roda de Oliveira Esposito e André Izaura Maffra Marcelino de SáRenda/Público: R$ 49.818,00 / 1.595 pagantes / 1.720 presentes

Gols: Matheus Nascimento (1-0, 17'/2ºT, e 2-0, 32'/2ºT))

Cartão amarelo: Jonathan, Daniel Borges, Matheus Nascimento e Luiz Fernando (BOT); Rafinha, Luís Henrique, Gilberto e Rodrigo Andrade (NIG)Cartão vermelho: Não houve.BOTAFOGO (Técnico: Enderson Moreira)​Gatito; Daniel Borges, Mezenga, Kanu e Jonathan (Hugo, 36'/2ºT); Fabinho (Erison, 15'/2ºT), Breno (Barreto, 40'/1ºT) e Raí; Ronald (Luiz Fernando, 15'/2ºT), Diego Gonçalves e Matheus Nascimento (Kayque, 36'/2ºT).NOVA IGUAÇU (Técnico: Carlos Vitor)

Luís Henrique; Léo (Digão, 26'/2ºT), Gabriel Pinheiro, Gilberto e Rafinha; Vinícius Matheus, Vandinho (Rodrigo Andrade, 26'/2ºT), Dieguinho (Abuda, 37'/2ºT) e Andrey (Yan, 37'/2ºT); Luã Lúcio (Dedé, 26'/2ºT) e Samuel Granada.