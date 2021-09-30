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futebol

Botafogo joga mal e empata com o Vitória pela Série B do Brasileirão

Cada equipe tem um jogador expulso e, diante de um cenário de pouca criatividade, resultado acaba sendo ruim para os dois nas buscas pelos objetivos na competição
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Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 23:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 set 2021 às 23:30
O Botafogo desperdiçou a chance de abrir uma vantagem para o 5º colocado. Com o empate, o Alvinegro chegou a 48 pontos e é o vice-líder da competição. O Vitória, por sua vez, está na zona de rebaixamento: 18ª posição com 26.
+ Veja a tabela da Série B e simule os resultados da reta final
Sem tempo para descansar. O Vitória volta aos gramados já nesta sexta-feira para enfrentar o Goiás, no Estádio da Serrinha, às 16h. O Botafogo entra em campo no dia seguinte para um confronto direto pela disputa no G4: o Alvinegro enfrenta o Avaí, no Estádio Nilton Santos, às 19h.
CALOR DO VITÓRIASe o começo do primeiro tempo foi de pressão do Botafogo, a metade inicial da etapa final foi rubro-negra. Bem mais atento, o Vitória ofereceu perigo ao Alvinegro principalmente por meio dos cruzamentos, levando a melhor no alto na maioria dos lances contra os zagueiros adversários.
COMPLICOU PARA O BOTAFOGOJustamente no melhor momento do Vitória no jogo, quando o Leão pressionava no alto e na saída de bola, o Botafogo sofreu um baque: Kanu levou dois cartões amarelos em um curto período de tempo e, consequentemente, foi expulso. Com um a mais, os donos da casa foram ainda mais para cima.
QUEM VIU, MENTIUUm jogador a mais, pressão, atuando em casa... O treinador Wagner Lopes tinha um cenário ideal de ataque e resolveu reforçar o setor, tirando Guilherme Rend, volante, e colocando Samuel, atacante. A questão é que o atleta nem ficou cinco minutos em campo: logo no primeiro lance no gramado, deu uma cotovelada em Gilvan e foi expulso. Dez contra dez.
Se a coisa já estava difícil com os times completos, com um jogador a menos de cada lado ficou ainda mais complicado. Após Samuel ter sido expulso, o Botafogo ensaiou uma pressão nos minutos finais e chegou a marcar com Rafael Moura, mas o VAR anulou. Ao apito final, resultado ruim para os dois.
FICHA TÉCNICAVITÓRIA 0 X 0 BOTAFOGO
Data e horário: 29/09/2021, às 21h30Local: Barradão, em Salvador (BA)Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA - SP)​Gramado: Bom​Cartões amarelos: Raul Prata, Guilherme Rend, Pablo Siles e Samuel (VIT); Marco Antônio e Kanu [2] (BOT)​Cartões vermelhos: Kanu (BOT) e Samuel (VIT)
Gols: não houve
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raul Prata, Matheus Mores, Wallace Reis, Renan Luis; Pablo Siles (Caíque Souza 15'/2ºT), Guilherme Rend (Samuel 32'/2ºT), João Pedro; Bruno (Gabriel Bispo 39'/2ºT), Manoel, Roberto. Técnico: Wagner Lopes.
BOTAFOGO: Diego Loureiro; Jonathan Lemos (Daniel Borges/Intervalo), Kanu, Gilvan, Carlinhos; Luís Oyama, Barreto; Marco Antônio (Warley/Intervalo), Chay (Ewerton 26'/2ºT), Diego Gonçalves; Rafael Navarro (Rafael Moura 43'/2ºT). Técnico: Enderson Moreira.

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