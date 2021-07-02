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Botafogo: Joel Carli tem lesão na coxa direita e inicia tratamento

Após exame de imagem, foi constatado ruptura de fibra muscular; zagueiro é o único jogador de linha que não atuou em nenhuma partida do Alvinegro na temporada...

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 12:30

LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2021 às 12:30
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Problema para Marcelo Chamusca. O Botafogo informou, via assessoria de imprensa, na tarde desta sexta-feira, que Joel Carli sofreu uma lesão na coxa direita com ruptura de fibra muscular. O argentino já iniciou tratamento com o Departamento Médico do clube.
O zagueiro, portanto, fica fora da partida contra o Avaí, neste sábado, pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Kanu e Gilvan, dupla que já vinha jogando, deve continuar como titular. Lucas Mezenga, zagueiro do sub-20, será a opção imediata no banco.
A lesão foi diagnosticada após um exame de imagem. O camisa 3 já havia ficado de fora da partida contra o Sampaio Corrêa, no último fim de semana, por conta de um quadro gripal - ele, vale ressaltar, testou negativo para Covid-19.
Joel Carli é o único jogador de linha da equipe profissional do Botafogo que não tem nenhum minuto de campo disputado na temporada 2021.

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