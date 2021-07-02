Botafogo: Joel Carli tem lesão na coxa direita e inicia tratamento

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Problema para Marcelo Chamusca. O Botafogo informou, via assessoria de imprensa, na tarde desta sexta-feira, que Joel Carli sofreu uma lesão na coxa direita com ruptura de fibra muscular. O argentino já iniciou tratamento com o Departamento Médico do clube.

O zagueiro, portanto, fica fora da partida contra o Avaí, neste sábado, pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Kanu e Gilvan, dupla que já vinha jogando, deve continuar como titular. Lucas Mezenga, zagueiro do sub-20, será a opção imediata no banco.

A lesão foi diagnosticada após um exame de imagem. O camisa 3 já havia ficado de fora da partida contra o Sampaio Corrêa, no último fim de semana, por conta de um quadro gripal - ele, vale ressaltar, testou negativo para Covid-19.