Botafogo intensifica conversas e fica perto da contratação de Tomate, goleiro que se destacou na Copinha

O Botafogo monitora jogadores que aparecem com boas atuações na Copinha. O nome da vez é o de Tomate, que teve holofotes dentro e fora de campo. O Alvinegro intensificou as conversas com o goleiro de 18 anos e está perto de contratá-lo para a equipe sub-20. + ​Loja do Botafogo começará a vender produtos para dez países ao redor do mundo

A contratação será por empréstimo até o fim do ano junto ao Andirá. Últimos detalhes, como um possível valor fixo de opção de compra, são discutidos entre as equipes.

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Há chance, inclusive, de Tomate chegar ao Rio de Janeiro para a realização de exames médicos já na semana que vem. A tendência é que as conversas evoluam para status de "acordo fechado" nos próximos dias. O Atlético-MG também teve interesse no goleiro.

Tomate viralizou na Copinha. O goleiro era um dos destaques do Andirá contra o próprio Galo, ainda na fase de grupos, e foi substituído antes de uma cobrança de pênalti para o time mineiro no decorrer do segundo tempo. Ele saiu chorando e foi consolado por companheiros na saída do gramado.

O Botafogo foi eliminado nas quartas de final da Copinha após uma derrota por 1 a 0 para o América-MG.