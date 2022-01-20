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Botafogo intensifica conversas e fica perto da contratação de Tomate, goleiro que se destacou na Copinha

Goleiro do Andirá deve assinar com o Botafogo por empréstimo e vai atuar na equipe sub-20; jogador viralizou em um jogo contra o Atlético-MG na Copinha...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2022 às 07:00

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 07:00

O Botafogo monitora jogadores que aparecem com boas atuações na Copinha. O nome da vez é o de Tomate, que teve holofotes dentro e fora de campo. O Alvinegro intensificou as conversas com o goleiro de 18 anos e está perto de contratá-lo para a equipe sub-20. + ​Loja do Botafogo começará a vender produtos para dez países ao redor do mundo
A contratação será por empréstimo até o fim do ano junto ao Andirá. Últimos detalhes, como um possível valor fixo de opção de compra, são discutidos entre as equipes.
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Há chance, inclusive, de Tomate chegar ao Rio de Janeiro para a realização de exames médicos já na semana que vem. A tendência é que as conversas evoluam para status de "acordo fechado" nos próximos dias. O Atlético-MG também teve interesse no goleiro.
Tomate viralizou na Copinha. O goleiro era um dos destaques do Andirá contra o próprio Galo, ainda na fase de grupos, e foi substituído antes de uma cobrança de pênalti para o time mineiro no decorrer do segundo tempo. Ele saiu chorando e foi consolado por companheiros na saída do gramado.
O Botafogo foi eliminado nas quartas de final da Copinha após uma derrota por 1 a 0 para o América-MG.
Crédito: Tomate,alvodoBotafogo,emaçãonaCopinha(Foto:Reprodução/SporTv

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