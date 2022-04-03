Botafogo inicia venda de ingressos do público geral para jogo contra o Corinthians

O Botafogo começou a vendas de ingressos do público geral para a estreia da Série A contra o Corinthians, no domingo (10), às 16h, no Nilton Santos. Agora os bilhetes estão disponíveis para toda a torcida alvinegra comprar pela internet. Já a comercialização na bilheteria do estádio, ocorrerá somente a partir da quinta-feira (07). A partida será marcada pelo primeiro jogo oficial do técnico Luís Castro com o elenco repleto de novos reforços. Até este sábado, a estimativa era que cerca de 5 mil bilhetes já haviam sido comprados pelos sócios 'Camisa 7'. Os valores variam entre R$ 40 e R$ 320 a inteira.

Confira as informações da venda de ingressos para Botafogo x Corinthians:Carga disponibilizada: 39.999 ingressosVenda no site: www.botafogo.com.br/ingressoAbertura dos portões: 14h

SETORES DISPONÍVEIS:Leste Inferior, Leste Superior, Oeste Inferior, Tribuna de Honra e Camarotes (Botafogo) / Sul (Corinthians)

(Os setores Norte e Oeste Superior B estão, INICIALMENTE, bloqueados e estarão disponíveis de acordo com a demanda)

*Para informações sobre os Camarotes entre em contato conosco pelo e-mail [email protected]

VALORES DOS INGRESSOS:

SETOR LESTE INFERIOR (ACESSO PELO SETOR LESTE)Inteira – R$60Meia – R$30

Plano Glorioso – Check in GrátisPlanos Cria e Cria+ – Check in GrátisPlano Alvinegro – R$10Plano Preto – R$20Plano Branco – R$30Plano BNC (Legado) – R$30Estacionamento Sócio-torcedor – R$20 (Venda somente na hora)

SETOR LESTE SUPERIOR (ACESSO PELO SETOR LESTE)Inteira – R$40Meia – R$20

Plano Glorioso – Check in GrátisPlanos Cria e Cria+ – Check in GrátisPlano Alvinegro – R$10Plano Preto – R$15Plano Branco – R$20Plano BNC (Legado) – R$20Estacionamento Sócio-torcedor – R$20 (Venda somente na hora)

SETOR OESTE INFERIOR (ACESSO PELO SETOR OESTE)Inteira – R$100Meia – R$50

Plano Glorioso – Check in GrátisPlanos Cria e Cria+ – Check in GrátisPlano Alvinegro – R$15Plano Preto – R$35Plano Branco – R$50Plano BNC (Legado) – R$50Estacionamento Sócio-torcedor – R$20 (Venda somente na hora)

SETOR NORTE – INICIALMENTE BLOQUEADO (ACESSO PELO NORTE)Inteira – R$40Meia – R$20

Plano Glorioso – Check in GrátisPlanos Cria e Cria+ – Check in GrátisPlano Alvinegro – R$10Plano Preto – R$15Plano Branco – R$20Plano BNC (Legado) – R$20Estacionamento Sócio-torcedor – R$20 (Venda somente na hora)

TRIBUNA DE HONRAInteira – R$320Meia – R$200Sócios-torcedores de todos os planos pagam o valor de meia-entrada.

Benefícios: Lugar exclusivo, vista privilegiada para o campo e serviço de buffet incluso. (Exceto bebidas alcoólicas)

SETOR SUL – VISITANTE (ACESSO PELO SETOR SUL)Inteira – R$40Meia – R$20

ATENÇÃO: Para essa partida, os sócios-proprietários não terão direito a descontos ou check-in.

PONTOS DE VENDA FÍSICAEstádio Nilton Santos (Bilheteria Norte) – Quinta (07/04): 10h às 17h – sexta (08/04): 10h às 17h – Sábado (09/04): 10h às 17h

Estádio Nilton Santos (Bilheterias Leste, Oeste e Sul)– Domingo (10/04): 10h às 16h45

COMPROVAÇÃO VACINALA comprovação da vacinação é obrigatória se dará no momento do acesso ao Estádio mediante a apresentação do Passaporte da Vacina do Rio de Janeiro (carteira impressa ou no aplicativo do ConecteSUS), juntamente com um documento oficial com foto.

50 anos ou mais: Exigida a Dose de reforço18 a 49 anos: Exigida a Segunda dose (ou dose única) ou dose de reforço (caso tenha 4 meses ou mais da segunda dose)

Importante: O torcedor que não que estiver em dia com o cronograma vacinal do Rio de Janeiro estará automaticamente INABILITADO a acessar o jogo.

GRATUIDADEHá gratuidade para crianças (menores de 12 anos), idosos (acima de 60) e Portadores de Necessidades Especiais. Para acesso ao Estádio, será necessária a apresentação dos documentos comprobatórios.

Os beneficiários de gratuidade por lei, que estejam de acordo com os requisitos, poderão realizar o resgate da entrada, nos dias de funcionamento no ponto de venda do Estádio Nilton Santos, a partir das 10h até o horário de encerramento. Lembrando que os acessos são limitados e há a possibilidade de esgotamento.

ESTACIONAMENTOO estacionamento Norte 1, localizado na Rua das Oficinas, abrirá às 13h e com o preço de R$40,00. O valor para sócios é de R$20. O pagamento será feito na hora e em dinheiro. O fechamento se dará uma hora após o término da partida.