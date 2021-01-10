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Botafogo inicia confronto com o Bahia por uma vaga na final do Brasileirão Feminino A2

Partida de ida da semifinal será neste domingo, às 16h (de Brasília), no Nilton Santos...

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 10:00

LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2021 às 10:00
Crédito: Mariana Sá/CBF
Após passar pelo Ceará e garantir o acesso à primeira divisão do Brasileirão Feminino, o Botafogo inicia neste domingo o confronto contra o Bahia por uma vaga na final da Série A2. A partida de ida da semifinal está marcada para começar às 16h (de Brasília), no Nilton Santos.
+ Duelos LANCE! Quem leva a melhor entre Vasco ou Botafogo? Escolha e vote!O caminho do Botafogo até a semifinal foi marcado pela superação. Após permanecer em primeiro lugar durante todas as rodadas da primeira fase, o Alvinegro chegou a ter a classificação ameaçada no jogo contra o Vila Nova/ES, na última rodada, quando era derrotado por 3 a 0 até os 30 minutos do segundo tempo. Em uma virada histórica, o Botafogo virou para 4 a 3 e avançou. Nas quartas, a equipe derrotou o Ceará por 3 a 1 no agregado.
O confronto da semifinal, porém, tende a ser mais difícil. O Bahia é dono da melhor campanha da competição, com oito vitórias e apenas um empate. E não para por aí. O Tricolor de Aço também tem a melhor defesa, o melhor ataque conta com a artilheira da competição, Evelyn, que fez 11 gols até aqui.
+ Confira a tabela completa do Campeonato Brasileiro
A partida de volta está marcada para o próximo domingo, dia 17, na Fonte Nova, em Salvador. O vencedor do confronto irá enfrentar o Real Brasília ou o Napoli na decisão do torneio, nos dias 24 e 31 de janeiro.

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