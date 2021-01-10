Botafogo inicia confronto com o Bahia por uma vaga na final do Brasileirão Feminino A2

Crédito: Mariana Sá/CBF

Após passar pelo Ceará e garantir o acesso à primeira divisão do Brasileirão Feminino, o Botafogo inicia neste domingo o confronto contra o Bahia por uma vaga na final da Série A2. A partida de ida da semifinal está marcada para começar às 16h (de Brasília), no Nilton Santos.

+ Duelos LANCE! Quem leva a melhor entre Vasco ou Botafogo? Escolha e vote!O caminho do Botafogo até a semifinal foi marcado pela superação. Após permanecer em primeiro lugar durante todas as rodadas da primeira fase, o Alvinegro chegou a ter a classificação ameaçada no jogo contra o Vila Nova/ES, na última rodada, quando era derrotado por 3 a 0 até os 30 minutos do segundo tempo. Em uma virada histórica, o Botafogo virou para 4 a 3 e avançou. Nas quartas, a equipe derrotou o Ceará por 3 a 1 no agregado.

O confronto da semifinal, porém, tende a ser mais difícil. O Bahia é dono da melhor campanha da competição, com oito vitórias e apenas um empate. E não para por aí. O Tricolor de Aço também tem a melhor defesa, o melhor ataque conta com a artilheira da competição, Evelyn, que fez 11 gols até aqui.

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