Botafogo informa que Ronald será submetido a cirurgia para reconstruir ligamentos do seu tornozelo direito

A recuperação do atacante Ronald exigirá um cuidado mais extenso. Na noite deste domingo, o departamento médico do Botafogo informou que o jogador de 24 anos será submetido a um procedimento cirúrgico nesta segunda-feira (9) para que haja uma reconstrução ligamentar no seu tornozelo direito. Após a realização de uma bateria de novos exames, o departamento médico do clube confirmou que não houve cicatrização dos ligamentos. De acordo com o Alvinegro, a cirurgia "é o caminho mais adequado para o seu pleno restabelecimento físico"
Ronald sofreu a lesão na derrota por 2 a 1 do Botafogo para o CRB, no dia 6 de julho, pela décima rodada da Série B. Quatro minutos depois de entrar em campo, o atacante torceu o tornozelo direito em uma dividida com o adversário e teve de sair carregado.
Havia uma expectativa do Alvinegro de que o atacante não precisasse passar por uma cirurgia. Contudo, o departamento médico percebeu que haveria a necessidade do procedimento.