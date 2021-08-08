Botafogo informa que Ronald será submetido a cirurgia para reconstruir ligamentos do seu tornozelo direito

A recuperação do atacante Ronald exigirá um cuidado mais extenso. Na noite deste domingo, o departamento médico do Botafogo informou que o jogador de 24 anos será submetido a um procedimento cirúrgico nesta segunda-feira (9) para que haja uma reconstrução ligamentar no seu tornozelo direito. Após a realização de uma bateria de novos exames, o departamento médico do clube confirmou que não houve cicatrização dos ligamentos. De acordo com o Alvinegro, a cirurgia "é o caminho mais adequado para o seu pleno restabelecimento físico"