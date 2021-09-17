Botafogo informa que protocolou um requerimento de centralização de dívidas cíveis baseado na Lei da SAF

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Em nota oficial divulgada nesta sexta-feira, o Botafogo informou que, junto ao Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, protocolou um requerimento de centralização de suas dívidas de natureza cível, baseado na “Lei do Clube-Empresa”, a Sociedade Anônima do Futebol.

> Confira a tabela os jogos do Botafogo na Série BCom isso, o Botafogo busca se organizar com foco no pagamento dos credores em prol da recuperação econômica do clube. Na nota, o CEO Jorge Braga diz estar ciente da realidade financeira da instituição e que vai trabalhar dentro da capacidade do clube em busca da reestruturação. CONFIRA A NOTA OFICIAL PUBLICADA PELO BOTAFOGO​O Botafogo segue ativo em suas ações em prol da recuperação econômico-financeira da instituição. O Clube protocolou junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na noite da última quinta-feira, requerimento de centralização de suas dívidas de natureza cível, baseado na “Lei do Clube-Empresa”, a Sociedade Anônima do Futebol.

Cumprindo com rigor as determinações contidas na legislação, o Botafogo está focado na finalização de um plano estruturado de pagamento dos credores — tendo como premissa a destinação de 20% de sua receita corrente mensal ao pagamento das dívidas, assim como estabelecido em Lei — para apresentá-lo à Justiça.

"Estamos caminhando de forma consciente, gradual e firme no processo de reestruturação do Botafogo. Há um embasamento evidente na SAF que reafirma o nosso alinhamento com a Lei. O Clube tem consciência de sua realidade financeira e pretende firmar acordos no limite de sua capacidade", destacou o CEO Jorge Braga.