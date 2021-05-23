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futebol

Botafogo informa que Gatito será submetido a artroscopia

O Alvinegro revelou que após relatos de dores por parte do atleta e de avaliações da equipe médica chegou-se ao consenso da necessidade do procedimento de forma imediata...

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 17:50

LanceNet

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Publicado em 

23 mai 2021 às 17:50
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Na tarde deste domingo, o Botafogo informou que Gatito será submetido a artroscopia para averiguação mais ampla do seu quadro. Inicialmente, o goleiro foi diagnosticado com um edema ósseo no joelho direito. Como o jogador relatou novas dores, os profissionais do Núcleo de Saúde e Performance do Alvinegro decidiram realizar o processo de forma imediata. > Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do Botafogo VEJA A NOTA OFICIAL DO BOTAFOGO
"O goleiro Gatito Fernández, diagnosticado inicialmente com um edema ósseo no joelho direito, será submetido a artroscopia para averiguação mais ampla de seu quadro e consequente recuperação.
Gatito tratava da lesão no clube de forma conservadora e, após relatos de dores por parte do atleta e de avaliações da equipe médica dos novos profissionais do Núcleo de Saúde e Performance, chegou-se ao consenso da necessidade do procedimento de forma imediata.
O atleta é assistido de perto pelo novos profissionais do Núcleo de Saúde e Performance, reformulado no início da atual gestão, e por um médico externo pessoal, que conduz o caso desde janeiro".

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