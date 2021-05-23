Botafogo informa que Gatito será submetido a artroscopia

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Na tarde deste domingo, o Botafogo informou que Gatito será submetido a artroscopia para averiguação mais ampla do seu quadro. Inicialmente, o goleiro foi diagnosticado com um edema ósseo no joelho direito. Como o jogador relatou novas dores, os profissionais do Núcleo de Saúde e Performance do Alvinegro decidiram realizar o processo de forma imediata. > Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do Botafogo VEJA A NOTA OFICIAL DO BOTAFOGO

"O goleiro Gatito Fernández, diagnosticado inicialmente com um edema ósseo no joelho direito, será submetido a artroscopia para averiguação mais ampla de seu quadro e consequente recuperação.

Gatito tratava da lesão no clube de forma conservadora e, após relatos de dores por parte do atleta e de avaliações da equipe médica dos novos profissionais do Núcleo de Saúde e Performance, chegou-se ao consenso da necessidade do procedimento de forma imediata.