Botafogo informa que cirurgia no tendão de Aquiles de Rafael foi bem sucedida

Dos males, o menor. O Botafogo informou que o procedimento cirúrgico no tendão de Aquiles de Rafael realizado na noite desta quarta-feira foi bem sucedido. O lateral-direito sofreu a lesão no empate por 1 a 1 contra o Boavista, na estreia do Campeonato Carioca, na terça-feira.+ Nova proposta do Botafogo agrada a Elkeson, mas clube não avança por estar em transição da SAF

O camisa 7 terá alta durante a quinta-feira. O Botafogo não divulgou nenhum prazo de retorno aos gramados, mas esse tipo de lesão demanda seis a nove meses para volta às atividades.

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"A cirurgia do lateral-direito Rafael ocorreu conforme o planejado no pré-operatório. O procedimento reparou o tendão calcâneo do pé esquerdo. O atleta passará a noite no hospital e terá alta durante esta quinta-feira (27). Desejamos plena recuperação ao nosso camisa 7."

Rafael era um dos destaques do Alvinegro contra o Boavista e fazia o primeiro jogo como titular desde que chegou ao clube. O Botafogo volta a jogar no próximo domingo, contra o Bangu.