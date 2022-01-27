Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

futebol

Botafogo informa que cirurgia no tendão de Aquiles de Rafael foi bem sucedida

Procedimento para corrigir lesão no pé esquerdo saiu conforme o esperado e lateral-direito do Botafogo terá alta nesta quinta-feira...

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 00:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jan 2022 às 00:18
Dos males, o menor. O Botafogo informou que o procedimento cirúrgico no tendão de Aquiles de Rafael realizado na noite desta quarta-feira foi bem sucedido. O lateral-direito sofreu a lesão no empate por 1 a 1 contra o Boavista, na estreia do Campeonato Carioca, na terça-feira.+ Nova proposta do Botafogo agrada a Elkeson, mas clube não avança por estar em transição da SAF
O camisa 7 terá alta durante a quinta-feira. O Botafogo não divulgou nenhum prazo de retorno aos gramados, mas esse tipo de lesão demanda seis a nove meses para volta às atividades.
Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
"A cirurgia do lateral-direito Rafael ocorreu conforme o planejado no pré-operatório. O procedimento reparou o tendão calcâneo do pé esquerdo. O atleta passará a noite no hospital e terá alta durante esta quinta-feira (27). Desejamos plena recuperação ao nosso camisa 7."
Rafael era um dos destaques do Alvinegro contra o Boavista e fazia o primeiro jogo como titular desde que chegou ao clube. O Botafogo volta a jogar no próximo domingo, contra o Bangu.
Crédito: Rafael,lateraldoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gama x Rio Branco-ES, pela Copa Verde 2026
Rio Branco vence o Gama e está nas semifinais da Copa Verde
Porto Vitória x Rio Branco - 2ª rodada da Copa ES 2026
Porto Vitória vence time sub-20 do Rio Branco e conquista primeiro triunfo na Copa ES
Imagem de destaque
Imóveis herdados sem acordo entre famílias: o que pode destravar a venda?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados