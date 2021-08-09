Botafogo informa que cirurgia de Ronald foi bem-sucedida e atleta ficará de fora de 8 a 12 semanas

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo informou na manhã desta segunda-feira que a cirurgia no tornozelo direito do atacante Ronald foi realizada com sucesso. De acordo com o clube carioca, não houve intercorrências na operação e a previsão de volta do jogador aos gramados para a disputa da Série B é entre oito e doze semanas (de dois a três meses).

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato BrasileiroO atleta teve uma lesão ligamentar no tornozelo direito na derrota do Glorioso para o CRB no dia 6 de julho e desde então Marco Antônio tem atuado pela ponta direita na equipe comandada por Enderson Moreira. No primeiro momento, o departamento médico do Glorioso iria optar por um tratamento sem operação, porém após novos exames foi constatada a necessidade de uma cirurgia.

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Apesar da necessidade de uma cirurgia, o prazo de recuperação está mantido, e o atleta desfalcará o Botafogo no prazo de oito a doze semanas. O clube também informou que o procedimento foi minimamente invasivo

A previsão inicial para a plena recuperação de Ronald era entre oito e doze semanas - de dois a três meses, sendo a melhor forma de recuperação plena. Segundo o Botafogo, esse prazo está mantido, apesar da necessidade da cirurgia.

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Na noite deste domingo, o Alvinegro derrotou a Ponte Preta por 2 a 0 e agora soma quatro vitórias seguidas na Série B. Com 25 pontos, a equipe se aproximou de vez do G4 e pode entrar na zona de acesso já na próxima rodada caso aconteça uma combinação de resultados. Na quinta, a equipe volta a campo contra o Operário (PR), às 21h30, no Germano Krüger.