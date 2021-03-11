futebol

Botafogo iguala sua maior goleada na história da Copa do Brasil

Alvinegro fez 5 a 0 pra cima do Moto Club e avançou de fase na competição nacional...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 01:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2021 às 01:02
Crédito: Ênio marcou seu primeiro gol como profissional (Vítor Silva/Botafogo
Após um fim de temporada muito ruim, sendo rebaixado para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, o Botafogo inicia 2021 tentando das a volta por cima. Nesta quarta-feira, o Alvinegro foi até São Luís, no Maranhão, goleou o Moto Club por 5 a 0 e avançou de fase na Copa do Brasil. De quebra, igualou o seu maior placar na história da competição nacional.
Essa foi a terceira vez que o time de General Severiano venceu um adversário por cinco gols de diferença na Copa. Antes deste duelo, já havia goleado também o Rio Branco, do Acre, em 2000, e o Maranhão, em 2004, ambos pelo mesmo placar.
MAIORES GOLEADAS DO BOTAFOGO NA COPA DO BRASIL
- 05/04/2000 - Botafogo 5x0 Rio Branco-AC - Gols: Zé Carlos (2), Rodrigo Beckham (2) e Sérgio Manoel
- 04/02/2004 - Maranhão 0x5 Botafogo - Gols: Alex Alves (4) e Valdo
- 10/03/2021 - Moto Club 0x5 Botafogo - Gols: Pedro Castro, Matheus Babi, Ênio, Warley e Matheus Frizzo

