Botafogo iguala maior sequência de vitórias contra o Vasco no Século XXI

A vitória do Botafogo sobre o Vasco no Maranhão neste domingo, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca, também foi importante por uma marca no clássico: o Alvinegro igualou o maior número de triunfos consecutivos no confronto - de qualquer uma das equipes - no Século XXI. Agora, são quatro resultados consecutivos para o Glorioso.+ Pé na porta: em busca de melhores contratos, John Textor rompe com todos os patrocínios do Botafogo

A marca anterior também pertencia ao Alvinegro. No fim de 2012 e 2013, o Botafogo também alcançou quatro vitórias consecutivas contra o Vasco. É o único time a conseguir essa quantidade no Século XXI.

Os triunfos da sequência atual vêm, obviamente, desde o ano passado. O Alvinegro derrotou o Vasco no segundo jogo da Taça Rio - apesar de ter sido derrotado na disputa de pênalti - e nos dois jogos da Série B do Brasileirão.

Os quatro jogos, inclusive, trazem números positivos ao Botafogo, que marcou oito gols contra o Cruz-Maltino e não levou nenhum - excluindo, claro, as bolas na rede na disputa de pênaltis da Taça Rio.

O "Clássico da Amizade" tem sido mais amigo do Botafogo nos últimos meses. Em mudanças dentro e fora de campo, o Alvinegro espantou qualquer possibilidade de 'crise' com o resultado conquistado no Estádio Castelão. De quebra, ainda conseguiu igualar uma marca na rivalidade.