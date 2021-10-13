Botafogo goleia Serra Macaense e segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca Feminino

O Botafogo aplicou mais uma goleada pelo Campeonato Carioca Feminino. A equipe venceu o Serra Macaense por 4 a 0, no Caio Martins, e segue com 100% de aproveitamento na competição. Os gols foram marcados por Mylena, Karol Lins, Chai e Isa Rangel.A equipe do Botafogo abriu o placar logo no início da partida. Aos 7 minutos da primeira etapa, Ju ajeitou e Mylena abriu o placar. O Alvinegro foi superior no jogo e conseguiu ampliar a vantagem no final do segundo tempo com Karol Lins, aos 24 minutos; Chai, de pênaçti, aos 38; e Isa Rangel, aos 46.
A próxima partida da equipe feminina do Botafogo é contra o Boavista, no sábado, às 15h. O confronto, que ocorre no Caio Martins, é válido pela 4º rodada do Campeonato Carioca Feminino.