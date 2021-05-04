Botafogo goleia o time sub-17 em jogo-treino no Nilton Santos

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Com uma semana cheia, o Botafogo buscou um treinamento com uma atividade que se aproximasse de uma partida. Na manhã desta terça-feira, a equipe comandada por Marcelo Chamusca goleou o time sub-17 do Glorioso por 5 a 1, em jogo-treino realizado no Estádio Nilton Santos.

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Gabriel Tigrão, atacante que subiu do sub-20 para o elenco principal recentemente, foi um dos destaques do duelo, marcando dois gols.

O treinador Marcelo Chamusca mesclou titulares e reservas durante as etapas do jogo-treino, fazendo substituições em todo o time na troca de um tempo para o outro.