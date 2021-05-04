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futebol

Botafogo goleia o time sub-17 em jogo-treino no Nilton Santos

Com semana cheia, equipe comandada por Marcelo Chamusca faz jogo de preparação com equipe de base do Glorioso...
LanceNet

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Publicado em 

04 mai 2021 às 13:37

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 13:37

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Com uma semana cheia, o Botafogo buscou um treinamento com uma atividade que se aproximasse de uma partida. Na manhã desta terça-feira, a equipe comandada por Marcelo Chamusca goleou o time sub-17 do Glorioso por 5 a 1, em jogo-treino realizado no Estádio Nilton Santos.
+ Carlos Roberto analisa o Botafogo após empate: 'Não dá esperança de que virão dias melhores'
Gabriel Tigrão, atacante que subiu do sub-20 para o elenco principal recentemente, foi um dos destaques do duelo, marcando dois gols.
O treinador Marcelo Chamusca mesclou titulares e reservas durante as etapas do jogo-treino, fazendo substituições em todo o time na troca de um tempo para o outro.
O Botafogo volta aos gramados no próximo domingo para enfrentar o Nova Iguaçu, no jogo de volta da semifinal da Taça Rio. A equipe da Baixada, por ter feito uma campanha melhor na primeira fase do Campeonato Carioca, tem a vantagem do empate para se classificar.

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