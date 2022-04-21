Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Botafogo goleia o Ceilândia em Brasília e abre boa vantagem na Copa do Brasil

Com dois gols do zagueiro Kanu, Alvinegro controla partida do início ao fim e constrói bom placar visando classificação para as oitavas de final da competição...

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 23:23

No estádio que tem o nome do maior ídolo de sua história, o Botafogo se sentiu em casa e deu show. O Glorioso venceu o Ceilândia por 3 a 0 na noite desta quarta-feira, em jogo no Estádio Mané Garrincha, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Kanu, duas vezes, e Lucas Piazon marcaram.+ Botafogo avança pela renovação do contrato de Kanu
Com a vantagem construída, o Botafogo pode até mesmo perder por dois gols de diferença na partida de volta - uma vitória do Ceilândia por três de vantagem leva a decisão para os pênaltis. O duelo será no dia 12 de maio, uma quinta-feira, no Estádio Nilton Santos.
O Ceilândia volta aos gramados neste sábado para enfrentar o Grêmio Anápolis no Estádio Jonas Duarte, pela 2ª rodada da Série D. O Botafogo mede forças com o Atlético-GO no domingo na Serrinha, pela 3ª rodada do Brasileirão.
CONEXÃO AÉREAMelhor tecnicamente, o Botafogo ditou o ritmo do jogo desde o começo do jogo. Uma dupla já conhecida foi a responsável por fazer a alegria dos torcedores de Brasília: após escanteio batido por Daniel Borges, Kanu subiu mais alto que os marcadores e abriu o placar.
TEVE CHANCE PRA MAIS...A equipe de Luís Castro ainda criou chances para aumentar o placar ainda no primeiro tempo. Del Piage desperdiçou uma, quando, após receber um passe de Matheus Nacimento, deixou a bola escapar quando estava cara a cara com o goleiro.
A outra foi com o camisa 90. Depois de receber sozinho no meio-campo, ele passou por dois marcadores, mas se confundiu com a bola na hora de finalizar. Mesmo assim, o Botafogo saiu com vantagem para o intervalo.​ROLO COMPRESSOR!​O Botafogo compensou as chances perdidas no primeiro tempo logo no início da etapa complementar. Como um rolo compressor, o Alvinegro transformou o resultado em goleada rapidamente. Primeiro foi com Kanu, novamente em lance de bola parada, mas dessa vez em cobrança de falta.
Um minuto depois, o Botafogo logo recuperou a posse na saída do Ceilândia, Victor Sá passou por um marcador e tocou na medida para Lucas Piazon finalizar e marcar o primeiro gol com a camisa do Glorioso e ampliar a vantagem do time para 3 a 0.
TRÊS TRAVES VALE PÊNALTI?​E não foi por falta de esforço que o Botafogo não ampliou o placar. O Alvinegro acertou três vezes a trave: primeiro com Victor Sá, pouco depois do terceiro gol em jogada individual deixando dois jogadores para trás.
Os outros dois já foram na reta final. Erison venceu um marcador na força e viu o chute rasteiro acertar a segunda trave. A terceira foi ainda mais dolorida: em falta de bem longe, Daniel Borges cobrou com maestria, mas a bola - claro - tocou o travessão. De qualquer jeito, isso não tirou a alegria da torcida do Botafogo em Brasília.
FICHA TÉCNICACEILÂNDIA X BOTAFOGO
Data-Hora: 20/04/2022, às 21h30Local: Estádio Mané GarrinchaÁrbitro: Braúlio da Silva Machado (FIFA - SC)Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Johnny Barros de Oliveira (SC)Onde assistir: Globo, Premiere e SporTV​Gramado: Regular​Cartões amarelos: Filipinho (CEI)Cartões vermelhos:
Gols: Kanu (0-1, 18'/1ºT); Kanu (0-2, 8'/2ºT); Lucas Piazon (0-3, 9'/2ºT)​​CEILÂNDIA: Matheus Kaiser; Liel (Fernando Gomes 23'/2ºT), Medeiros, Gabriel Vidal, China (Hiwry 12'/2ºT); Werick, Thiago Gomes (Pacheco/Intervalo); Matheus Guarujá, Filipinho (Peninha 12'/2ºT), Geovane; Roberto Pítio (Hériclis 12'/2ºT). Técnico: Adelson de Almeida.
BOTAFOGO: Diego Loureiro; Saravia, Philipe Sampaio, Kanu, Daniel Borges; Del Piage (Lucas Fernandes 22'/2ºT), Barreto (Tchê Tchê 7'/ºT), Patrick de Paula (Lucas Piazon/Intervalo); Gustavo Sauer, Matheus Nascimento (Erison 14'/2ºT), Diego Gonçalves (Victor Sá/Intervalo). Técnico: Luís Castro.
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oscar Schmidt e Anderson Varejão juntos
Anderson Varejão presta homenagem após falecimento de Oscar Schmidt
Alice Ribeiro é jornalista que morreu em acidente de trânsito
Caso Alice Ribeiro: entenda o diagnóstico de morte encefálica
Giardino Florença, empreendimento da MRV na Serra, terá condições promocionais
Feirão na Serra tem condições especiais para adquirir imóvel do Minha Casa, Minha Vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados