Botafogo goleia Cabofriense pelo Campeonato Carioca Feminino

O Botafogo venceu a Cabofriense por 6 a 0, no Estádio Dr. Francisco de Oliveira, pelo Campeonato Carioca Feminino. Com mais uma goleada, a equipe chegou a segunda vitória nas duas rodadas iniciais da competição.
A equipe do técnico Gláucio Carvalho dominou a partida e anotou quatro gols somente no primeiro tempo. Já na segunda etapa, o Botafogo seguiu controlando o jogo, mas só marcou no final. Os gols da vitória foram marcados por Kamilla, Driely, Juliana, Kélen, Karol Lins e Kaiane.

A próxima partida do time feminino do Botafogo é contra o Macaé, na quarta-feira, no Caio Martins, pela terceira rodada do Carioca Feminino.