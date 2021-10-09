Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Botafogo goleia Cabofriense pelo Campeonato Carioca Feminino

Alvinegro aplicou mais uma goleada e venceu a segunda seguida na competição
...
LanceNet

Publicado em 

09 out 2021 às 17:28

Crédito: Divulgação/Botafogo
O Botafogo venceu a Cabofriense por 6 a 0, no Estádio Dr. Francisco de Oliveira, pelo Campeonato Carioca Feminino. Com mais uma goleada, a equipe chegou a segunda vitória nas duas rodadas iniciais da competição. > Confira a tabela e os jogos da Série B
A equipe do técnico Gláucio Carvalho dominou a partida e anotou quatro gols somente no primeiro tempo. Já na segunda etapa, o Botafogo seguiu controlando o jogo, mas só marcou no final. Os gols da vitória foram marcados por Kamilla, Driely, Juliana, Kélen, Karol Lins e Kaiane.
A próxima partida do time feminino do Botafogo é contra o Macaé, na quarta-feira, no Caio Martins, pela terceira rodada do Carioca Feminino.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados