futebol

Botafogo goleia Angra dos Reis por 11 a 1 na estreia do Carioca Feminino

Alvinegro tem primeiro jogo em campo com grande estilo e aplica goleada histórica; Kamillia, com cinco gols, é o destaque do duelo...
LanceNet

06 fev 2021 às 17:53

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 17:53

Crédito: Syllas Britto
Uma estreia para ninguém colocar defeito. O Botafogo entrou em campo pela primeira vez no Campeonato Carioca Feminino na tarde deste sábado e aplicou uma goleada de 11 a 1 sobre o Angra dos Reis no campo do CEFAT, em Niterói. Brenda (duas vezes), Kélen, Micale, Kamilla (cinco), Laura e Vivian marcaram os gols do Alvinegro.
Vale ressaltar que, apesar de ser a primeira vez que entrou em campo, esta é a segunda vitória do Glorioso no Carioca. Na primeira rodada, o Botafogo conquistou um triunfo por W.O. diante do America porque o time adversário não tinha jogadoras suficientes regularizadas.
Desta forma, a equipe comandada por Gláucio Carvalho se mantém com 100% de aproveitamento no torneio, chegando a seis pontos. Este é o primeiro torneio que a equipe disputa após o segundo lugar no Campeonato Brasileiro Série A2.

