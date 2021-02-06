Botafogo goleia Angra dos Reis por 11 a 1 na estreia do Carioca Feminino

Uma estreia para ninguém colocar defeito. O Botafogo entrou em campo pela primeira vez no Campeonato Carioca Feminino na tarde deste sábado e aplicou uma goleada de 11 a 1 sobre o Angra dos Reis no campo do CEFAT, em Niterói. Brenda (duas vezes), Kélen, Micale, Kamilla (cinco), Laura e Vivian marcaram os gols do Alvinegro.
Vale ressaltar que, apesar de ser a primeira vez que entrou em campo, esta é a segunda vitória do Glorioso no Carioca. Na primeira rodada, o Botafogo conquistou um triunfo por W.O. diante do America porque o time adversário não tinha jogadoras suficientes regularizadas.
Desta forma, a equipe comandada por Gláucio Carvalho se mantém com 100% de aproveitamento no torneio, chegando a seis pontos. Este é o primeiro torneio que a equipe disputa após o segundo lugar no Campeonato Brasileiro Série A2.