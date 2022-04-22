Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Botafogo: Gatito e Victor Sá treinam sem limitações e aumentam chances de jogar contra o Atlético-GO
futebol

Botafogo: Gatito e Victor Sá treinam sem limitações e aumentam chances de jogar contra o Atlético-GO

Goleiro sente dores no joelho direito, enquanto atacante sofreu uma entorse no tornozelo na vitória do Botafogo sobre o Ceilândia...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2022 às 15:38

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 15:38

O Botafogo pode ter boas notícias para enfrentar o Atlético-GO, no próximo domingo, em partida válida pela 3ª rodada do Brasileirão, na Serrinha. Isso porque Gatito Fernández e Victor Sá treinaram normalmente nesta sexta-feira e aumentaram a possibilidade de participar do duelo.+ 'Família Botafogo': união é uma das chaves de Luís Castro em busca da evolução no começo de trabalho
A dupla realizou sem limitações as atividades propostas por Luís Castro em treino realizado na manhã desta sexta-feira no Espaço Lonier, futuro CT do Botafogo.
Gatito Fernández, com dores no joelho direito, ficou fora das partidas contra Ceará e Ceilândia. Apesar de não ter uma lesão na região, o departamento médico só quer colocá-lo em campo quando ele se sentir 100% fisicamente.
A situação de Victor Sá é mais simples. O atacante sofreu uma entorse no tornozelo direito após levar um pisão na vitória sobre o Ceilândia, no Mané Garrincha. Ele até foi retirado de campo para atendimento, voltou mancando, mas terminou a partida. Nas redes sociais, compartilhou uma mensagem afirmando que não era nada grave.
A presença dos dois - justamente pelas questões do DM querer preservas os atletas até que todos estejam em 100% das condições físicas - os coloca como dúvidas para o duelo contra o Dragão, mas as chance de Gatito e Victor Sá entrarem em campo aumentou. Tudo vai depender do treino deste sábado, o último antes da partida.
A notícia negativa ficou por Barreto. O volante, substituído com sete minutos de jogo contra o Ceilândia, sequer foi ao campo nesta sexta-feira. O camisa 5 deve ser desfalque contra o Dragão.
Crédito: GatitoFernándezégoleirodoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Europa pode ter combustível de aviação só para as próximas semanas, e companhias começam a cancelar voos
Imagem BBC Brasil
Irã declara Estreito de Ormuz 'completamente reaberto' durante o restante do cessar-fogo com EUA
Imagem de destaque
Suspeito de assaltar taxista é preso durante velório no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados