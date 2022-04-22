Botafogo: Gatito e Victor Sá treinam sem limitações e aumentam chances de jogar contra o Atlético-GO

O Botafogo pode ter boas notícias para enfrentar o Atlético-GO, no próximo domingo, em partida válida pela 3ª rodada do Brasileirão, na Serrinha. Isso porque Gatito Fernández e Victor Sá treinaram normalmente nesta sexta-feira e aumentaram a possibilidade de participar do duelo.+ 'Família Botafogo': união é uma das chaves de Luís Castro em busca da evolução no começo de trabalho

A dupla realizou sem limitações as atividades propostas por Luís Castro em treino realizado na manhã desta sexta-feira no Espaço Lonier, futuro CT do Botafogo.

Gatito Fernández, com dores no joelho direito, ficou fora das partidas contra Ceará e Ceilândia. Apesar de não ter uma lesão na região, o departamento médico só quer colocá-lo em campo quando ele se sentir 100% fisicamente.

A situação de Victor Sá é mais simples. O atacante sofreu uma entorse no tornozelo direito após levar um pisão na vitória sobre o Ceilândia, no Mané Garrincha. Ele até foi retirado de campo para atendimento, voltou mancando, mas terminou a partida. Nas redes sociais, compartilhou uma mensagem afirmando que não era nada grave.

A presença dos dois - justamente pelas questões do DM querer preservas os atletas até que todos estejam em 100% das condições físicas - os coloca como dúvidas para o duelo contra o Dragão, mas as chance de Gatito e Victor Sá entrarem em campo aumentou. Tudo vai depender do treino deste sábado, o último antes da partida.

A notícia negativa ficou por Barreto. O volante, substituído com sete minutos de jogo contra o Ceilândia, sequer foi ao campo nesta sexta-feira. O camisa 5 deve ser desfalque contra o Dragão.