Botafogo: Gatito compartilha vídeo e continua na recuperação após lesão

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Gatito Fernández continua compartilhando parte da rotina de recuperação nas redes sociais. O goleiro do Botafogo publicou, nesta terça-feira, um vídeo no Instagram correndo em uma esteira, uma das partes do tratamento de fisioterapia na lesão que sofreu no joelho direito em outubro do ano passado.

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Foi a segunda vez que o paraguaio fez algo parecido em um curto intervalo. Na semana passada, o camisa 1 também havia compartilhado uma parte do tratamento nas redes sociais.