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Botafogo: Gatito compartilha vídeo e continua na recuperação após lesão

Goleiro, que já anda sem o auxílio de muletas, faz trabalho em esteira e permanece no estágio de fisioterapia para se recuperar de problema no joelho...
LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2021 às 18:47

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 18:47

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Gatito Fernández continua compartilhando parte da rotina de recuperação nas redes sociais. O goleiro do Botafogo publicou, nesta terça-feira, um vídeo no Instagram correndo em uma esteira, uma das partes do tratamento de fisioterapia na lesão que sofreu no joelho direito em outubro do ano passado.
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Foi a segunda vez que o paraguaio fez algo parecido em um curto intervalo. Na semana passada, o camisa 1 também havia compartilhado uma parte do tratamento nas redes sociais.
A última vez que Gatito entrou em campo pelo Botafogo foi no final de setembro de 2020, na partida contra o Vasco, pela Copa do Brasil. Após isto, se lesionou atuando pela Seleção Paraguaia e está fora de combate desde então. Entenda um pouco mais da lesão do goleiro.

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