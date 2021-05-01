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Botafogo gastou R$ 3,3 milhões com intermediários em negociações de 2020, diz balanço

Entre contratações e renovações realizadas na última temporada, Alvinegro teve alta quantia com agentes que participaram dos negócios...

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 12:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mai 2021 às 12:25
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Em crise financeira, a dívida total do Botafogo bateu a casa do bilhão. De 2019 para 2020, o clube teve um déficit de mais de R$ 100 milhões. No ano passado, o Alvinegro contratou 25 jogadores na última temporada. Consequentemente, o valor pago a intermediários não foi baixo: de acordo com o balanço financeiro divulgado na última sexta-feira, mais de R$ 3 milhões.
O clube de General Severiano, entre renovações com jogadores que já estavam no elenco e novas adições ao plantel, gastou, de acordo com o documento divulgado, R$ 3.383.000,00 com intermediários, que são agentes que ajudam a negociação a ser concretizada, fazendo uma espécie de "ponte" entre as duas partes envolvidas - o clube e o jogador em questão.
No balanço, chama a atenção que a renovação de Marcelo Benevenuto até o final de 2023 custou 928 mil - o valor mais alto neste aspecto financeiro - aos cofres do clube. O zagueiro, vale lembrar, está atualmente emprestado ao Fortaleza.
As contratações de Keisuke Honda e Salomon Kalou, que chegaram badalados junto à torcida no ano passado, tiveram R$ 1.072.000,00 de intermediação - 772 mil para o marfinense e 300 mil na negociação junto ao japonês.VALORES DE INTERMEDIAÇÃO PAGOS PELO BOTAFOGO EM 2020:​Alexander Lecaros (contratação): R$ 108 mil​Carlos Rentería (contratação): R$ 70 mil​Cícero (renovação): 365 mil​Danilo Barcelos (contratação): R$ 210 mil​Federico Barrandeguy (contratação): R$ 222 mil​Gabriel Cortez (contratação): R$ 93 mil​Iván Angulo (contratação): R$ 41 mil​José Welison (contratação): R$ 63 mil​Keisuke Honda (contratação): R$ 300 mil​Kevin (contratação): R$ 107 mil​Marcelo Benevenuto (contratação): R$ 928 mil​Pedro Raul (contratação): R$ 192 mil​Salomon Kalou (contratação): R$ 772 mil
Dos nomes, Rentería, Cícero, Danilo Barcelos, Cortez, Angulo, José Welison, Honda, Pedro Raul - vendido ao Kashiwa Reysol-JAP - e Salomon Kalou deixaram o clube de forma definitiva. Marcelo Benevenuto está emprestado ao Fortaleza ao fim do ano.
Lecaros, Barrandeguy e Kevin estão em uma "lista de dispensa" do Alvinegro. Fora dos planos do treinador Marcelo Chamusca para o decorrer da temporada, o clube tenta negociá-los ou buscar acordos amigáveis pelas rescisões de contrato.

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