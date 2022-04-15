Botafogo gasta R$ 65 milhões na primeira janela da 'Era Textor' e valor pode aumentar no futuro

O Botafogo chegou com o "pé na porta" e já fez barulho na primeira janela com a anuência de John Textor, investidor que comprou 90% das ações da SAF do clube. O Alvinegro investiu cerca de R$ 65 milhões em contratações neste período - sendo o clube que mais investiu na chegada de jogadores no Brasil.+ Cuesta revela conversa com Carli e tem inspiração no Botafogo: 'Espero construir uma história como a dele'

O impacto é tão grande que as três maiores contratações do Botafogo chegaram na atual janela: Patrick de Paula, Victor Sá e Gustavo Sauer. O trio ultrapassou Maicosuel, atacante que o Alvinegro pagou R$ 8,8 milhões para contratar em 2010 - à época, vale ressaltar, o real estava bem mais valorizado em relação à atualidade.

+ VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO

Foram, ao todo, 12 novos jogadores. Do lateral ao setor ofensivo, o Botafogo só não contratou goleiro. Os números dessa janela superam os valores gastos pelo Alvinegro nos últimos seis anos juntos.

Mesmo que algumas contratações não tenham sido pagas à vista - como é o caso de Patrick de Paula, que o Botafogo quitará em parcelas ao longo do ano junto ao Palmeiras -, o valor de R$ 65 milhões envolve o 'valor cheio' das negociações.CONTRATAÇÕES DO BOTAFOGO*​Patrick de Paula = 6 milhões de euros (R$ 34 milhões)Victor Sá = 2,5 milhões de dólares (R$ 11,9 milhões)Gustavo Sauer = 2 milhões de euros (R$ 10,1 milhões)Luís Oyama = R$ 2 milhõesTchê Tchê = R$ 5 milhõesPhilipe Sampaio = 400 mil euros (R$ 2 milhões)Renzo Saravia = GrátisLucas Piazon = Empréstimo / Opção de 1,8 milhão de euros (R$ 9,1 milhões)Lucas Fernandes = Empréstimo / Opção de 4 milhões de euros (R$ 20,3 milhões)Sebastian Joffre = EmpréstimoVictor Cuesta = EmpréstimoNiko Hamalainen = Empréstimo

Desses, Erison foi quem teve mais destaque na equipe principal - inclusive, foi titular do Alvinegro na estreia do Brasileirão, contra o Corinthians, e revelação do Campeonato Carioca.

Fabinho já até deixou o Glorioso - acertou com o Sport para a disputa da Série B. Breno teve um bom início no Carioca, mas caiu de rendimento. Vinícius Lopes pouco jogou e Klaus sequer estreou oficialmente.