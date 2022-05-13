Botafogo garante R$ 3 milhões ao avançar para as oitavas de final da Copa do Brasil

O Botafogo venceu o Ceilândia por 3 a 0, nesta quinta-feira, e acumulou R$ 3 milhões em premiações ao garantir a vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. + Confira os confrontos da Copa do Brasil

Atualmente, o Alvinegro está equilibrado financeiramente com a venda da SAF para o empresário John Textor. Apesar disso, a quantia recebida por avançar na competição é bem-vinda.

Os próximos duelos da Copa do Brasil ainda serão sorteados, em data a ser definida pela CBF.

Confira as premiações na Copa do Brasil, a partir da fase que o Botafogo entrou na competição:

Terceira fase: R$ 1,9 milhão;

Oitavas de final: R$ 3 milhões;

Quartas de final: R$ 3,9 milhões;

Semifinal: R$ 8 milhões;

Final: R$ 25 milhões ao vice-campeão e R$ 60 milhões ao campeão.