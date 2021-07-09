Botafogo finaliza preparação para enfrentar o Cruzeiro pelo Brasileirão

Preparação finalizada. O Botafogo realizou o último treino antes da partida contra o Cruzeiro, pela 11ª rodada da Série B do Brasileirão, nesta sexta-feira, no Estádio Nilton Santos. O duelo será às 16h30 deste sábado, no próprio local.
+ Com Diego Loureiro e novidades no meio, veja a provável escalação do Botafogo para enfrentar o CruzeiroFoi a primeira vez que os jogadores treinaram no gramado principal do Nilton Santos desde a participação do estádio na Copa América. O último jogo que a arena hospedou foi a vitória do Brasil sobre o Peru, pela semifinal. No sábado, a Seleção Brasileira enfrenta a Argentina na decisão.
Alguns rostos novos marcaram presença: Ênio, que voltou a ser relacionado pela primeira vez desde a polêmica por ter jogado em um torneio amador, e Romildo, recuperado de lesão, treinaram e foram relacionados.Luís Oyama chegou a participar de parte da atividade, mas sentiu um desconforto muscular, foi descartado e está fora da partida contra a Raposa. Ronald, com uma torção no tornozelo, sequer subiu ao gramado.
A novidade positiva ficou por conta de Chay. O atacante, que teve uma sobrecarga na coxa direita durante a semana, respondeu bem aos tratamentos feitos pelo Departamento Médico do Alvinegro e, sem apresentar lesão, está confirmado para a partida.