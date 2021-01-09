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Botafogo finaliza preparação para clássico contra o Vasco pelo Brasileirão; veja provável time

Eduardo Barroca não poderá contar com Marcelo Benevenuto, Caio Alexandre e Matheus Babi, que cumprem suspensão automática...
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Publicado em 

09 jan 2021 às 19:34

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 19:34

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo encerrou, neste sábado, a preparação para o clássico contra o Vasco, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para este domingo, às 20h30 (de Brasília), em São Januário, e terá transmissão em Tempo Real do LANCE!.
+ Alta rotatividade! Veja os atletas que receberam chances no início de ciclo de Eduardo Barroca no BotafogoPara o clássico decisivo, Eduardo Barroca terá uma série de desfalques, incluindo os titulares Marcelo Benevenuto e Caio Alexandre, suspensos. Além deles, Matheus Babi também recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Athletico e não será opção no banco de reservas. Gatito, Angulo, Guilherme Santos e Lucas Barros ainda se recuperam de lesão e seguem fora.
Na vaga de Benevenuto na defesa, Rafael Forster será o escolhido para atuar ao lado de Kanu. No meio-campo, a tendência é que Zé Welison e Cícero formem a dupla de volantes com Bruno Nazário à frente. As únicas dúvidas ficam nas pontas: Warley, Lecaros, Kalou e Rhuan brigam por duas vagas para completar o trio ofensivo com Pedro Raul.
Assim, a provável escalação do Botafogo para a partida é a seguinte: Diego Cavalieri; Kevin, Kanu, Rafael Forster, Victor Luis; Zé Welison, Cícero, Bruno Nazário; Warley (Lecaros), Kalou (Rhuan), Pedro Raul.
+ Bota consegue se salvar? Confira a tabela completa do Brasileirão
Após ensaiar uma reação diante do Coritiba, o Botafogo voltou a perder na duas últimas rodadas, para Corinthians e Athletico-PR. Na 19ª posição e com seis pontos de deixar a zona de rebaixamento, o Alvinegro precisa iniciar uma arrancada urgentemente para buscar pelo menos sete vitórias nas 10 partidas restantes.

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