Botafogo fecha renovação de Gabriel Conceição, artilheiro do time sub-20, por três temporadas

No papel: o Botafogo fechou uma importante renovação envolvendo um dos destaques da base em 2021. Nesta terça-feira, o atacante Gabriel Conceição assinou um novo vínculo com o clube de General Severiano, válido por três temporadas.
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Gabriel chegou ao Alvinegro no começo do ano, vindo do Fluminense. O contrato antigo do jogador com o Glorioso acabaria no fim de 2021. A extensão, contudo, foi sacramentada e o jogador terá mais tempo vestindo a camisa preta e branca.O jogador tem 80% dos direitos econômicos ligados ao Botafogo - os outros 20% são do próprio atleta. A negociação foi sacramentada por Wagner Assunção, CEO da "HW Sport", agente de Gabriel Conceição.
O camisa 9 é um dos destaques da equipe sub-20, comandada por Ricardo Resende, na temporada 2021. Em 26 partidas disputadas, ele marcou 13 gols e deu uma assistência. Ele é o artilheiro do Campeonato Carioca da categoria, com seis bolas na rede em 10 jogos.