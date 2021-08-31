Botafogo fecha renovação de Gabriel Conceição, artilheiro do time sub-20, por três temporadas

Crédito: Divulgação

No papel: o Botafogo fechou uma importante renovação envolvendo um dos destaques da base em 2021. Nesta terça-feira, o atacante Gabriel Conceição assinou um novo vínculo com o clube de General Severiano, válido por três temporadas.

+ Dia D? Anderlecht tem última data para tentar contratar Rafael Navarro, do Botafogo

Gabriel chegou ao Alvinegro no começo do ano, vindo do Fluminense. O contrato antigo do jogador com o Glorioso acabaria no fim de 2021. A extensão, contudo, foi sacramentada e o jogador terá mais tempo vestindo a camisa preta e branca.O jogador tem 80% dos direitos econômicos ligados ao Botafogo - os outros 20% são do próprio atleta. A negociação foi sacramentada por Wagner Assunção, CEO da "HW Sport", agente de Gabriel Conceição.