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Botafogo fecha parceria para licenciamento de produtos

Botafogo anuncia acordo com a Destra, empresa que cuida no licenciamento e geração de royalites de produtos do clube...

Publicado em 24 de Março de 2022 às 15:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mar 2022 às 15:54
O Botafogo fechou uma nova parceria comercial. O clube é o novo parceiro da Destra, empresa brasileira que cuida do licenciamento de marcas e busca atrair receitas com novos produtos oficiais e licenciados no mercado. O negócio foi oficializado nesta quinta-feira nas redes sociais.+ Botafogo oficializa proposta por Eran Zahavi, atacante do PSV
A Destra buscará gerar mais royalites ao Botafogo nos novos acordos produzidos - incluindo uma padronização de cobrança de valores -, além de aumentar o leque de produtos licenciados do Alvinegro no mercado.
– É uma enorme satisfação anunciar a ampliação da nossa parceria com a Destra, trazendo a tecnologia para o centro do nosso departamento de licenciamento e, com isso, estruturando e automatizando os processos da área - afirmou Lênin Franco, diretor de negócios do Botafogo.
– Para nós, da Destra, é uma satisfação enorme ampliar as soluções junto ao Botafogo. Isso demonstra que o processo pelo qual o clube está atravessando visa construir uma base sólida para ampliar seus resultados no departamento de licenciamento do clube. Em conjunto com o clube, o nosso objetivo é aumentar a quantidade de contratos de licenciamento e, por consequência, o mix de produtos do clube. Com mais eficiência nos processos, o clube irá crescer ainda mais - comemorou Bruno Koerich, CEO da Destra.
Crédito: CamisadoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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