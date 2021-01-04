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Botafogo fecha com empresa para buscar o CEO na era Durcesio Mello

Companhia “Exec” será a responsável por indicar e fazer um filtro dos nomes dos possíveis profissionais para comandar o clube ao novo presidente do Alvinegro 
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LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2021 às 20:49

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 20:49

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo já definiu o meio que fará a intermediação para definir o futuro da gestão do clube. Durante a cerimônia de posse de Durcesio Mello, realizada nesta segunda-feira no salão nobre de General Severiano, sede social do clube, o novo presidente anunciou que a Exec será a empresa responsavel por buscar o CEO do Alvinegro.Um prodissional para comandar as funções do Glorioso - estando abaixo apenas de Durcesio e Vinicius Assumpção, vice-presidente da chapa -, é uma das principais exigências do novo presidente, que ocupará a principal cadeira do clube de General Severiano durante o quadriênio 2021-2024.
​A Exec será responsável por fazer um filtro de qualidade e indicar possíveis nomes de acordo com as preferências de Durcesio e Vinicius para a posição de CEO. Nomes estão sendo oferecidos à dupla nas últimas semanas, mas só chegarão à mesa do presidente se passarem no “teste” da Exec. O CEO será responsável por contratar três diretores: administrativo, futebol e comercial.
A empresa, criada em 2009, é uma consultoria especialista em capital humano. Será, a partir da posse de Durcesio Mello, a responsável por buscar o nome do futuro CEO para o clube de General Severiano.

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