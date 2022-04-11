Botafogo fecha com dupla do Taubaté para o time sub-20

Enquanto corre contra o tempo para tentar reforçar o time principal, o Botafogo também pensa nas equipes de base visando a temporada 2022. O Alvinegro fechou as contratações do volante Peloggia, de 18 anos, e o do meio-campista Sapata, 19, ambos vindos do Taubaté.+ Na busca por contratações, Botafogo terá bastidores agitados nas últimas horas da janela

A dupla assinará por empréstimo até o fim do ano e o Glorioso terá opção de compra fixada em cada atleta. Os dois são esperados no Rio de Janeiro nesta segunda-feira para a realização de exames médicos e assinatura do contrato.

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Peloggia e Sapata enfrentaram o Botafogo na última Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro. O Alvinegro enfrentou o Taubaté duas vezes - na fase de grupos e no mata-mata. Os dois agradaram e entraram no radar.

O clube carioca, inclusive, iniciou as conversas com o Burro sobre os atletas ainda em fevereiro, após a Copinha, e havia conseguido um acordo, mas as negociações foram interrompidas por conta da transição de CNPJs e a reta final da compra da SAF por John Textor.

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Nesse intervalo, Peloggia e Sapata subiram para o time profissional do Taubaté - o primeiro chegou a atuar em cinco jogos da Série A2 do Campeonato Paulista. Com a parte burocrática resolvida, o Botafogo retomou conversas e o final foi feliz. Eles chegarão sem custos.