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Botafogo fecha acordo e treinará no CT da Saferj durante a Copa América

Com Estádio Nilton Santos entregue à Conmebol, Alvinegro realizará atividades em complexo localizado em Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2021 às 15:05

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 15:05

Crédito: Divulgação/Saferj
O elenco do Botafogo terá um novo lar pelas próximas semanas. Com o Estádio Nilton Santos entregue à Conmebol para a realização da Copa América, o Alvinegro fechou uma parceria e treinará no CT da Saferj (Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro), localizado em Guaratiba, Zona Oeste.
Com o Nilton Santos fora de atividade, o Botafogo fará todas as atividades no CT da Saferj. A partida contra o Remo, no próximo domingo, pela 3ª rodada da Série B, será em Volta Redonda. As informações foram dadas pelo portal "Fogo na Rede" e confirmadas pelo LANCE!.
Outros locais, como o Campo da Aeronáutica, estiveram em pauta para o Botafogo, mas o departamento de futebol resolveu fechar com o Sindicato para utilizar o CT. Todos os custos de aluguel e deslocamento estarão na conta da organização da Copa América, entre Conmebol e CBF.
O CT da Salerj tem tem 25 mil m², com dois campos, vestiários e arquibancada, além de salas de musculação, ginástica e alojamentos.

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