Botafogo fecha acordo e treinará no CT da Saferj durante a Copa América

Crédito: Divulgação/Saferj

O elenco do Botafogo terá um novo lar pelas próximas semanas. Com o Estádio Nilton Santos entregue à Conmebol para a realização da Copa América, o Alvinegro fechou uma parceria e treinará no CT da Saferj (Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro), localizado em Guaratiba, Zona Oeste.

Com o Nilton Santos fora de atividade, o Botafogo fará todas as atividades no CT da Saferj. A partida contra o Remo, no próximo domingo, pela 3ª rodada da Série B, será em Volta Redonda. As informações foram dadas pelo portal "Fogo na Rede" e confirmadas pelo LANCE!.

Outros locais, como o Campo da Aeronáutica, estiveram em pauta para o Botafogo, mas o departamento de futebol resolveu fechar com o Sindicato para utilizar o CT. Todos os custos de aluguel e deslocamento estarão na conta da organização da Copa América, entre Conmebol e CBF.