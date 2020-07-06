Botafogo fecha a contratação do lateral-direito Kevin, ex-Grêmio

Crédito: Divulgação/Grêmio

Já pensando em uma possível saída de Marcinho, que tem contrato acabando no final do ano e não deve renovar, o Botafogo agiu para buscar reforços na posição. O clube de General Severiano tem acordo encaminhado com o lateral-direito Kevin, de 22 anos, que jogou o primeiro semestre de 2020 no Grêmio.

O defensor pertence ao Tombense e chega ao Alvinegro por empréstimo. Como Kevin não estava jogando com frequência no Imortal, seus representantes entenderam que uma mudança de ares poderia ser boa para a carreira do atleta. Ele deve chegar ao Rio de Janeiro para a realização de exames médicos e assinatura de contrato na próxima quarta-feira.

Em 2019, Kevin atuou pelo Goiás. O defensor foi um pedido de Paulo Autuori e se encaixa no orçamento financeiro do Alvinegro. O jogador também soma passagens por Avaí, Cruzeiro e Guarani.