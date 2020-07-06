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Botafogo fecha a contratação do lateral-direito Kevin, ex-Grêmio

Com possível saída de Marcinho e Fernando, clube de General Severiano sela acordo com defensor para o lado direito; atleta jogou pelo Goiás no Brasileirão do ano passado...
LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2020 às 19:57

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 19:57

Crédito: Divulgação/Grêmio
Já pensando em uma possível saída de Marcinho, que tem contrato acabando no final do ano e não deve renovar, o Botafogo agiu para buscar reforços na posição. O clube de General Severiano tem acordo encaminhado com o lateral-direito Kevin, de 22 anos, que jogou o primeiro semestre de 2020 no Grêmio.
O defensor pertence ao Tombense e chega ao Alvinegro por empréstimo. Como Kevin não estava jogando com frequência no Imortal, seus representantes entenderam que uma mudança de ares poderia ser boa para a carreira do atleta. Ele deve chegar ao Rio de Janeiro para a realização de exames médicos e assinatura de contrato na próxima quarta-feira.
Em 2019, Kevin atuou pelo Goiás. O defensor foi um pedido de Paulo Autuori e se encaixa no orçamento financeiro do Alvinegro. O jogador também soma passagens por Avaí, Cruzeiro e Guarani.
O Botafogo deve ter duas baixas na posição de lateral-direito. Os contratos de Marcinho e Fernando acabam no final do ano e o clube tem dificuldade nas renovações. O primeiro negocia com o Corinthians, ainda para a retomada da atual temporada. O segundo, por sua vez, visa uma transferência ao futebol europeu ao final do vínculo.

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