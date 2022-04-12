Botafogo fecha a contratação de Tchê Tchê e pode regularizar volante mesmo depois do fim da janela

Nesta terça-feira, o Botafogo avançou em mais uma negociação para reforçar o elenco. Após sinalizar interesse por Tchê Tchê, que atuava no Atlético-MG mas pertencia ao São Paulo, o Alvinegro concretizou a contratação do volante por 5 milhões de reais. O jogador rescindiu com os clubes durante a tarde e, assim, pode ser incorporado ao Glorioso a qualquer momento. Como está em clube, o prazo da janela de transferências no Brasil não é mais um impeditivo, mas ele pode ser anunciado ainda hoje. Durante a tarde, o Atlético-MG comunicou a saída de Tchê Tchê, que estava emprestado ao clube desde 2020. No Galo, ele marcou dois gols em 64 jogos. O clube agradeceu ao jogador pelo tempo em que vestiu a camisa. Contudo, mesmo com o encerramento do vínculo, a diretoria alvinegra ainda precisava correr contra o tempo, uma vez que a janela de transferências encerra nesta terça. No decorrer do dia, Tchê Tchê acabou rescindindo também com o São Paulo, que detinha seus direitos econômicos. O vínculo do volante com o Tricolor iria até março de 2023. Tchê Tchê foi revelado pelo Audax, em 2016, sob o comando de Fernando Diniz. Em 2016, foi para o Palmeiras e depois se transferiu para o Dínamo de Kyev, onde ficou até a temporada de 2019. No mesmo ano, foi contratado pelo São Paulo e se destacou no Brasileiro 2020, tendo feito quatro gols e dado duas assistências durante a campanha.